地熱發電 拚7年開發7案

2018-03-11

開發200MW 預計1年可發電50億度 供22萬家庭使用

〔記者林菁樺、黃佩君／台北報導〕地熱發電今年進入起跑階段，經濟部能源局表示，希望年底拚第一案完工，預計三月將公告主要地熱徵兆區，給予更明確的開發目標。根據能源局規劃，到二○二五年前共有七個地熱案將開發，包括集中式開發的大屯山以及重開的清水、國家隊進駐的仁澤等，預計一年將可發電五十億度電，供二十二萬家庭用戶所需。

祭出利多 鼓勵民間投入

根據能源局資料，台灣地熱潛藏量豐富，傳統地熱區共計二十七處，推估共約730MW的發電潛能。能源局規劃到二○二五年地熱開發將達200MW，今年陸續祭出利多，去年調整綠能躉購費率時，就提高地熱收購價格，由四．九四二八元大幅調高到每度六．一七一元，提升二十五％。

此外，能源局今年一月公布「地熱能發電系統示範獎勵辦法」，降低開發限制，分攤業者開發風險，藉由提高誘因以鼓勵民間投入。該辦法將每案補助獎勵金額上限由五千萬元調高至一億元；並取消設置總裝置容量須達達500kW以上的申請限制，讓小型地熱也能有發展機會；同時規定探勘後若無開發可行性，可以選擇封井後請領獎勵費用，大幅降低業者初期開發的探勘風險。

大屯山開發案 規模最大

根據能源局規劃，二○二五年前將有七個地熱開發案，其中大屯山兩期分別開發100及50MW，是規模最大者，也是主要集中式開發的示範場域；而且，過去曾開發過，但因碳酸鹽結垢而關廠的清水地熱，也會再重新開發，預計規模21MW。

另外，金崙、廬山及紅葉、土場仁澤、及台電目前正在開發的綠島，規模也分別有11、9、8及2MW。能源局官員表示，目前環保署將開放10MW以下地熱免環評，能源局已與水利署就水權問題協調完畢，未來應會有部分民間業者再加入更小規模的地熱開發，實際開發數量應會較目前規劃有所成長。