姚文智：與柯合 養虎為患

2018-03-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在下屆台北市長選舉還未決定是否與現任市長柯文哲合作，但民進黨基層盼自提人選呼聲不斷。據悉，兼任黨主席的蔡英文總統農曆年前單獨約見爭取提名的立委姚文智。姚當面建言，民進黨若再與柯文哲合作，是「養虎為患」，且待二○二○年總統大選，問題就會回到蔡自己身上，屆時恐是「禍福難料」。

「禮讓柯 以後就是總統要面對」

民進黨黨內現有姚文智、前副總統呂秀蓮表態爭取提名，前台南縣長蘇煥智更宣布退黨參選台北市長，使綠營在北市長佈局更加複雜，而影響佈局走向的最終關鍵仍在蔡英文身上。

據悉，蔡總統農曆年前與姚文智在總統府便當會，姚文智藉此表達他參選的意志，並暢談他的政見與文宣。蔡總統稱讚姚，是黨內少數文宣做得很好的人。

對於姚提及柯文哲的部分，蔡總統表示她非常明白，但她認為，「這是很嚴肅的問題，必須慎重考慮」，目前的局勢讓大家都很頭痛。總統對姚文智宣布參選表示尊重，未勸姚不要選。

蔡：局勢很頭痛 須慎重考慮

姚文智會中指出，柯文哲上次選戰訴求「打破藍綠」、「推倒藍綠對立高牆」，選後又不斷重述「垃圾不分藍綠」，給民進黨貼標籤。他也觀察，目前年輕世代對藍綠兩政黨有不信任感，因此對柯的說法很買單。

姚表示，民進黨目前面臨「世代差距」問題，黨是否自己提名台北市長人選將是關鍵，若民進黨在北市長這局又禮讓柯，現在這些問題在二○二○年時，「就是以後蔡總統妳要面對」（意指柯文哲二○二○年勢必選總統）。

對於台北市長選舉佈局，民進黨選對會人士指出，如果民進黨會贏，沒有不提的道理，「但如果不會贏，就一定要慎重考慮」，尤其現在局勢又有變化，未來如果禮讓柯，綠營中不滿柯文哲的選票就有可能流向蘇煥智。此外，假設民進黨要提人，蘇煥智到底退不退、是否接受整合？

台北市議員王閔生指出，綠營基層認為，當初民進黨全力支持柯文哲，但柯後來的言行都針對民進黨，這些意見都有反映給黨中央。

他也坦言，這幾年他要求柯文哲的事，柯都有做，柯在講話上對民進黨有批評，他心裡認為柯批評不是很對，但台北市長候選人至少要有相當的民意支持度；否則以柯文哲的民調，民進黨若推自己人會不會對大局比較好？要看人選是誰。