中國推惠台措施 黨政人士：絕非免費午餐

2018-03-01

陸委會指中國旨在吸納台灣資源

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國台辦昨公佈卅一項「惠台措施」，拉攏我國企業、社團、影劇界及教師、醫師、科技等各領域人才到中國發展。陸委會昨指出，中國反覆推出多種類似措施，旨在提升其單方獲益的經濟發展目標，吸納我國資源，並期以利益換取我方政治認同，呼籲中國應保障我方人民權益，以互惠互利為目標，並排除政治操作，才有助雙邊關係良性互動與發展。

黨政人士提醒說，中國的「惠台措施」背後都有政治動機連結，這絕非「免費午餐」。

陸委會表示，中國再次單方面公佈涉及我方民眾赴中求學、就業等相關措施，而中國近期不斷對我方施壓，並同步釋出「惠台措施」拉攏我民眾，也是中國長期以來，反覆推出多種類似措施之一，旨在提升中國單方面獲益的經濟發展目標、吸納台灣資源，並盼以利益，換取我方政治認同。

國台辦：給予和中國人「同等待遇」

中國此次公佈的卅一項「惠台措施」範疇相當廣，涵蓋企業工商、影視產業、社團與學術等，還欲拉攏我國教師、醫師、科技與技術人員、財經人才。陸委會指出，中國此次措施，將重點置於吸引我高科技產業與人才赴中國發展，並對台資企業參與中國政府採購、取得土地、農業補貼等，提供「同等待遇」，這涉及中國各部會間的協調落實，是否有具體配套到位，或實際執行成效評估，須再做仔細觀察。

陸委會提醒，兩岸在制度、法規、市場環境及理念價值等有所差異，我國企業及民眾在參與前，應謹慎評估其可能存在的成本風險與效應，以維護自身權益及安全，我相關部會將持續關注後續發展，及對我相關產業與人才的可能影響。

黨政人士：可能要求表達政治認同

黨政人士分析，中國雖聲稱「惠台措施」經過廿、卅幾個部會討論，貌似長期性政策，但這並非「法律」，如中國官方決定改變，可能「一夕之間化為烏有」，且中國的「惠台措施」背後都有政治動機連結，這絕非「免費午餐」，當國人要依賴這些好處，中國可能就會要求我方表達政治認同。

黨政人士表示，政府首要任務是要揭露中國政策背後的動機，並提醒社會對此有所警覺，呼籲國人應持續關注。