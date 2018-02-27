吳釗燮提前秀火力 批中國打壓

2018-02-27

就任外長前一天親自修訂回應稿 展現該批就批的吳氏風格

〔記者呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕外交部昨舉行卸、新任部長交接典禮，但據了解，在正式交棒前一天，新任外交部長吳釗燮就提早上陣，親自修訂回應稿，嚴厲譴責中國外交部打壓我客委會的海外交流活動。不具名的外交官員指出，該篇回應的用字遣詞有新意、非制式，展現「該批評就批評」的吳氏風格。

客委會美食活動遭打壓

直接點名「中國外交部門」要負責

客委會原訂前往模里西斯進行美食文化交流，卻因中國施壓，不得已取消活動。外交部前天嚴厲譴責中國「連文化交流都不放過」的做法，並直言中國外交部門對海外台灣人民文化交流活動的打壓，造成台灣人民反感，而兩岸關係越來越遠，「中國外交部門要負最大責任」。

外交部此篇回應的措辭較以往強硬，且罕見地直接對「中國外交部門」發話，不同於外交部慣用的「北京當局」或「中國大陸」。據了解，該篇回應最初由地域司草擬底稿，經吳釗燮親自修訂、補強內容後才最後定稿；知情人士說，相關文字是「協調出來的結果」。

知情外交官員指出，上述回應內容的用字遣詞有新意、非制式，態度也有所改變，展現「該批評就批評」的吳氏風格。

李大維卸任後將接任國安會秘書長，昨在交接典禮上說，吳釗燮外交經驗豐富，政治分量也相當了不起，知悉吳將接任外交部長時，他對蔡總統說「這將是無縫接軌」，相信未來外交會更創新猷。吳釗燮則公開宣示「必不負總統所託」，將讓優秀的年輕外交官有更多揮灑空間，也會讓政府各部門的專業，成為外交的載具，與各部門更得心應手地配合。

交接儀式包括有錢復、黃志芳、程建人、田弘茂、陳唐山和簡又新等六位前外長出席觀禮。吳釗燮說，此次和李大維互換幕前幕後角色，他對未來雙方的密切配合有「無比信心」。

台北駐美代表高碩泰於華府時間廿五日表示，台灣對於國安外交高層的調整，是高層整體的佈局，為了因應國際形勢的變化，以及國內及兩岸關係的需求，他認為「是一個非常穩健、很有前瞻性，而且有為有守的決策團隊。」