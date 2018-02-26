習皇帝一人專政 台灣新挑戰

2018-02-26

學者：習不斷打破政治慣例 兩岸關係不是大好就是大壞

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒新華社昨天公布中共中央委員會建議修憲刪除國家主席任期限制的規定，學者認為，以現任主席習近平不斷打破政治慣例、不按牌理出牌的行事風格，可能會以個人意志對兩岸做出重大改變，兩岸關係不是大好就是大壞，對台灣政府將有新的威脅與挑戰。

專門討論修憲的十九屆二中全會已於上月召開，通過的建議並未有關於國家主席的任期，但中共卻在前天宣布，今天將在北京召開十九屆三中全會，新華社接著在昨天公布中共中央委員會「關於修改憲法部分內容的建議」，建議在序言新增習近平新時代中國特色社會主義思想，並在憲法中刪除中國國家主席任期的規定。

風險性高 將衝擊全球政治

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析，中共一中全會通常是處理黨人事、二中全會處理政府人事、三中全會關注經改議題，此次卻打破慣例，提早召開三中全會，而且是在「兩會」即將召開前，顯示習想快刀斬亂麻，不想讓延任的事情拖太久，讓外界有太多的期待與想像。

張五岳解釋，中共中央軍委主席與總書記沒有任期限制，但國家主席有任期限制，習在十九大沒有安排接班人，全世界的中國觀察家已猜測，習還想連任第三個五年，因此刪除國家主席任期限制，證明習不想交棒了。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，中共在文革後，要讓毛澤東一人專政的弊端不再發生，於是把黨主席制改為任期制、集體領導制，不過卻被習一一打破，中共體制將變成一人專政，像是君主體制，而君主體制最大弊病就是國家重要發展取決於一人身上，風險性高，未來也將衝擊東亞，乃至全球政治。

張五岳研判，中國對台政策短期影響不大，但未來五到十年，都是習主政的格局，而習是對台灣與西方的自由、民主價值沒有太多好感的人，卻有愛國主義、民族主義、標舉中華民族偉大復興的中國夢，這是必須面對的。

事實上，中國近年已不斷逐步片面改變現狀，在國際空間打壓台灣、以機艦繞台行軍事威懾，另又拉攏台灣民眾，給予台商、台生「國民待遇」、磁吸人才，政府應確保台灣安全與有效因應。