捍衛自由航行權 英軍艦3月駛入南海

2018-02-14

英國防大臣：我們不該對中國擴張野心視若無睹

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）十三日表示，反潛巡防艦「蘇瑟蘭號（HMS Sutherland）」本週稍晚即將抵達澳洲，該艘英國軍艦下月返程時，會由澳洲駛入南海爭議水域，以主張自由航行權；威廉森沒有說明英艦是否會比照美國軍艦的作法，駛入中方所擁有島嶼或人造島的十二海里內，但威廉森表態支持美軍作法，鼓勵英、澳在南海採取更多維護航行自由的行動，以警惕中國的「惡意企圖」。

美國「霍珀號（Hopper）」飛彈驅逐艦上月由南海爭議島礁之一的「黃岩島」西南側進入該島十二海里內水域，遭中國「黃山號」驅逐艦警告驅離；中方並對此提出抗議，宣稱美國此舉對中國「造成嚴重威脅，違背國際關係基本準則」。

英：海軍有權航行南海

威廉森十三日結束在雪梨與坎培拉的兩天訪問行程後，向澳洲人報表示：「蘇瑟蘭號（返國途中）會駛入南海，以清楚表明我們的海軍有權這樣做。」威廉森也向澳洲廣播公司（ABC）表示，在中國尋求成為全球超級強權之際，各方都有警惕中國「各種惡意企圖」的必要，「我們不應該對中國的野心視若無睹，我們要捍衛自身的國家安全利益」。

中方回嗆：勿無風起浪

英國此舉料將激怒北京。中國外交部發言人耿爽十三日回應：「各國依據國際法在南海享有航行和飛越自由。在中國和南海沿岸國的共同努力下，南海的航行和飛越自由不存在任何問題……我們希望有關方面，特別是域外國家，能夠尊重地區國家的努力……當前南海風平浪靜，希望有關方面不要試圖無風起浪。」

中海警船再闖釣島 赫見機關砲

與此同時，日本官方證實三艘中國海警局船隻十三日上午十時許相繼駛入釣魚台海域，遭日方巡邏船警告要求駛離日本領海；這三艘船航行超過一個半小時後，駛離至外側毗連區，其中一艘並裝有類似機關砲的裝備。中國國家海洋局網站顯示，中國海警二三○七、二五○二、三一二四○艦船編隊十三日在「釣魚島領海內」巡航。日本第十一管區海上保安總部（那霸）通報，此為中國公務船今年第三度駛入釣魚台附近海域，之前分別是在上月七日及十五日。