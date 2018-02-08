花蓮強震能量未全釋放 不排除有更大地震

〔記者蕭玗欣、蔡宗勳／綜合報導〕六日晚間花蓮近海發生芮氏規模六強震，花蓮震度高達七級，不少民眾在睡夢中被驚醒，氣象局地震測報中心表示，這是一九七二年以來該地點發生過規模最大地震，且前震次數多達九十四次，在地震史上非常罕見，目前地震序列還在發展當中，能量釋放尚未完全結束，不排除有更大的地震活動發生。昨天晚上幾乎同一個時間，又發生規模五．七地震，讓民眾心驚驚！
規模5以上前震已5起 規模4至5達23起
二月六日晚間十一點五十分發生芮氏規模六、地震深度十公里地震，各地最大震度花蓮、宜蘭七級，南投五級，台中、雲林四級，台北市也有三級。氣象局昨將主震從四日晚間規模五．八的地震改為六日的六．○，而在主震前已發生九十四起前震，其中規模五以上有五起，規模四到五的則有廿三起，截至昨晚十一時統計，餘震多達一百七十九起。
中央氣象局地震報告指出，昨晚十一點廿一分花蓮東部海域再度發生規模五．七、深度十公里的有感地震，震央位於東部海域，連續二天接近午夜時間發生強震，各地最大震度花蓮市、宜蘭南澳、南投合歡山四級，台北市則有二級。
地震中心統計資料，去年規模五到六（不含規模六）地震有廿一起，二○一四至二○一六則各有廿八起，每年約廿二到廿五起，平均每月有兩起，但這次花蓮地震，至今已經有九起，明顯高於去年及平均值。
地震測報中心代主任陳國昌表示，這起地震震央位於花蓮縣近海，前震多達九十四次也是地震史上罕見，目前能量釋放未完全結束。
中正大學地球與環境科學系助理教授溫士忠分析，花蓮縣這幾天地震不斷，應是發生在「米崙斷層」，因為是南北走向往左偏移，他也認為未來不排除會有更大的地震發生。
花蓮近半世紀最強震 不會引發其他斷層活動
氣象局觀測資料也顯示，近百次餘震發生位置越來越偏南，是否會觸發其他斷層活動，引來更大地震？氣象局以九二一地震為例，當時地震規模達七．三，強度是這次地震的近百倍，因而觸發其他斷層活動，但這次規模僅六．○，觸發能量有限，不至於引發其他斷層活動。
另有學者指出，這一次震央和餘震發生位置都與米崙斷層吻合，倒塌建築物也都是沿著米崙斷層，一九五一年同樣位置曾發生規模七．三強震，當時就是因米崙斷層活動所導致，認定這次主震與該斷層相關。
對此，氣象局地震測報中心副主任呂佩玲表示，這兩次地震只有發生位置相同，但強度卻相差七十二倍，且每個地震特性不同，無法說位置相同就可以直接推斷發生原因也相同，需要更多數據佐證。