單邊騎樓柱多牆少 遇強震軟腳／4傾塌大樓位於米崙斷層帶附近 直接命中最弱結構

2018-02-08

〔記者游太郎、花孟璟、王錦義、王峻祺、簡惠茹、林敬倫、張議晨、俞肇福、林欣漢／綜合報導〕花蓮強震共造成四棟建築物傾塌，台灣省土木技師公會花蓮辦事處處長陳水生指出，四棟建物共通點為一樓柱子多、牆體少，並位於米崙斷層帶附近。災情最慘重的雲門翠堤大樓，四樓以上結構體完整，並無任何裂縫，但因設計屬「單邊式騎樓」，也是建築界俗稱柱多、牆少的「軟腳建物」，才會遇強震倒塌。

雲門翠堤大樓是十二樓建築，地下一樓為停車場，一、二樓是「漂亮生活旅店」，一樓另一側是阿官火鍋，三、四樓為住宅、辦公室混合，五至十二樓是住宅，因傾塌狀況嚴重，一、二樓全埋在地下。

雲門翠堤4樓以上結構體完整

花蓮縣建築師公會、土木技師公會昨早相繼到場勘查，利用紅外線偵測系統，歷經一小時偵測後，初判建築體倒塌是因大樓結構體設計為「單邊騎樓」，又剛好位在斷層帶，才會導致強震一來，直接命中建築體最脆弱之處，加上側邊重量壓制，造成建築物傾斜倒塌。

花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖表示，雲門翠堤大樓於民國八十二年興建，受地震傾塌後經勘查，發現四樓以上結構體完整，並無任何裂縫，但就是因單邊為騎樓，地震發生時碰到斷層帶影響，才會造成傾塌，導致地下一樓、一樓及二樓直接壓在最下層。

外界有傾斜大樓混凝土強度不夠的質疑聲音，在花蓮震災現場的台灣省土木技師公會理事長張錦峯表示，等到救災告一段落，就會針對傾斜大樓進行鑽心取樣，目前已截取一段梁柱檢視。鑽心取樣是用來檢驗混凝土強度，早期需達三千磅；截取梁柱則是檢視鋼筋綁紮、配筋方式及箍筋的疏密，進一步推斷可能造成傾斜的原因。

住戶質疑旅店變更結構設計釀禍

雲門翠堤住戶、前任管委會副主委邱耀南則指出，一樓的漂亮生活旅店在四年前變更設計，將一至二樓做為旅館，一樓拆除隔間變成大廳，消防局曾到現場勘驗，發現有問題並要求回復原狀，不知後來怎麼不用改回原狀，讓旅店繼續營業。許多住戶都強烈質疑，旅店變更結構設計是大樓傾斜主因。