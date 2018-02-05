中國全民監控 台灣人無所遁形

2018-02-05

從網路到ＤＮＡ資料庫、人臉、聲紋等全面掌握 插翅也難飛

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國積極拉攏台灣青年赴中求學、就業，中國國台辦上週預告，今年續推力度更大、含金量更高「惠台」措施。不過，台大電機系教授林宗男警告，中國已發展為「數位極權國家」，除網路監控外，中國積極建立ＤＮＡ資料庫、人臉、聲紋與步態辨識系統等，生物特徵資料若結合台胞證，中國更易掌握台灣人在中國的行蹤，對台灣民眾監控與統戰。

學者：中國是數位極權國家

根據估計，目前在中國「長住」的台商、台生與眷屬等，約九十萬至一五○萬人，而中國力推各項惠台措施後，是否增加國人赴中人數？目前尚難估計；不過，根據主計總處上月公布最新統計，二○一六年有四十．七萬名國人在中國工作，已較前一年減少一萬三千人。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，中國利用人工智慧與大數據，建立全民監控資料庫，不僅監控中國人，也包括境內的外國人、台灣人，監控目的在於掌握此人是否有政治潛在風險，以便逮捕、拘禁。美國國務院上月發布旅遊警示，中國因任意關押、禁止出境等被列為是「提高警覺」的國家。

林宗男指出，這些監控技術其實並不難，台灣與歐美等國也都做得到，但重點在於，民主國家重視隱私、人權與正當性，但中國是極權國家，濫用這套技術在言論與人民控制上，黨政軍也投入相當大資源，扶植相關產業發展，為政權維穩，以便嚴密監視人民。

以中國「天網」計畫而言，現已有一．七億個監視鏡頭遍布各地，計畫在二○二○年前再安裝四．五億個鏡頭。該系統藉由人臉辨識，若發現「目標人臉」，立即啟動跟蹤功能。英國廣播公司（ＢＢＣ）記者曾實地測試，僅「潛逃」七分鐘就被當地公安逮到。

英媒測試 「潛逃」七分鐘就被逮

此外，中國正在建立全球最大的ＤＮＡ資料庫，現已有五千四百萬筆資料，在二○二○年將倍增至超過一億筆。林宗男表示，ＤＮＡ與人臉、聲紋、步態等生物特徵加以整合，再連結身分與戶籍資料，中國鎖定的「目標人物」在哪，很快就能掌握。

中國祭出惠台措施，也以「準國民待遇」監控，蘇紫雲呼籲，要赴中發展的台灣青年應深思熟慮，中國雖有廣大的市場，但不可測的非商業風險非常大，且不是避開敏感性政治話題就不會被監控、鎖定，很多時候還必須被迫做言論表態。