劉倩帆漫畫 獲法國安古蘭銀獎

2018-01-27

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕廿九歲台灣女孩劉倩帆熱衷藝術，自學數位漫畫創作，將聽障者第一次戴上電子耳聽見聲音的感動繪製成作品《潛水》，闖入法國安古蘭數位漫畫競賽，奪下銀獎，是台灣參展七年來首面獎牌。

擁四十五年歷史的法國安古蘭國際漫畫節，今年數位漫畫獎共有十人入圍，台灣就有四人闖入名單；劉倩帆說，因為曾在網路上被聽障者「首次聽見聲音」的情節感動，因此以此為主題創作，當中添加許多伏筆，希望外界都能感受到聽障者聽到聲音的感動與喜悅。