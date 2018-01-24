川普對中國下重手 太陽能電池模組 美課30％重稅

2018-01-24

〔編譯盧永山／綜合報導〕標榜「美國優先」，並多次放話制裁不公平貿易的美國總統川普，昨決定對進口太陽能電池、模組及洗衣機課徵最高關稅，引發中國及南韓不滿。中國在全球太陽能面板供應鏈居主導地位，這被視為是川普啟動美中貿易戰所開出的第一槍；但此舉也可能傷及美國太陽能產業，因該產業高達八成的零件依賴進口。

進口洗衣機 也將課50％關稅

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）表示，將在未來三年對進口洗衣機課徵最高五十％關稅，並在未來四年對進口太陽能電池及模組課徵最高三十％關稅；ＵＳＴＲ聲明還特別點名，中國製太陽能電池等零組件，嚴重傷害美國相關產業。

聲明指出，中國在全球太陽能電池及模組等供應鏈居主導地位，且坦承將增加產能；根據統計，過去十年中國已成為太陽能零件及面板的主要製造國，全球價格被拉低近九成，造成六年來美國有十幾家太陽能面板業者關門大吉。

中國不滿 批美濫用貿易救濟

中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍回嗆，美國再次發起全球保護措施調查，是對貿易救濟措施的濫用，中國對此表示強烈不滿；南韓貿易部長金鉉宗說，美國的行動有點過頭了，對此感到遺憾，將向世貿組織（ＷＴＯ）申訴。南韓的三星和樂金每年銷往美國洗衣機的獲利約達十億美元。

美太陽能業者 擔憂恐將自傷

美國太陽能產業協會（ＳＥＩＡ）表示，此舉恐傷及美國太陽能產業，預估今年將損失多達二．三萬個工作機會，數十億美元太陽能投資計畫恐延遲或取消，並波及美國再生能源產業發展。

前紐約市長彭博也在推特發文批評，此舉恐導致美國電價上漲、工人失業及傷害環境，國會議員應推翻川普政府這項傷害性決定。