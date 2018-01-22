小英：新北要起帶頭作用

2018-01-22

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕民進黨在下屆新北市長選舉苦無強棒，據了解，總統蔡英文日前與黨內派系餐敘時，透露對新北市長人選布局的憂慮與期待，並表示若民進黨在台北市沒有提名，新北市就是這次選舉的指標，新北「一定要選到有氣氛」，「要起到帶頭的作用」。她強調，新北人選布局非常重要，「若新北沒有好的布局，會對民進黨此次大選非常不利。」

據了解，去年十二月底開始，蔡英文分別邀請各派系立委和縣市長於官邸晚餐，其中一場與會者包括台中市長林佳龍、基隆市長林右昌以及立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬；另一場參與者則包括立委莊瑞雄、蔡易餘、蘇震清等以英系為主的立委；也有的餐敘僅少數幾名地方操盤手，民進黨秘書長洪耀福以及曾任蘇貞昌副縣長的選對會召集人林錫耀也參與了部分場次餐敘。

其中游系與英系成員皆當面向蔡總統建議，直接徵召黨內「天王級」大咖參選，如前行政院長蘇貞昌、游錫堃等；蔡總統會中無明確表態，僅說她理解目前情勢，人選也會做評估。

洪耀福則在會中拿出一份黨內去年底對新北市所做民調，結果顯示，目前檯面上爭取黨內提名的立委吳秉叡、羅致政等人，支持度都輸國民黨新北市長可能人選侯友宜一大截。

據悉，對於這份民調，蔡總統會中大感憂慮，甚至直言「新北的局不能像現在這樣（指民調大幅落後）！」她也提到，自己過去曾參選新北市長，「以民進黨在新北市的支持者來說，不應該是呈現這種民調。」

會中討論台北市長選情時，立委反映，綠營基層對台北市長柯文哲仍有反感，必須小心這種情況，蔡總統僅回應「我有觀察到」。

林佳龍受訪表示，因為雙北巿長提名採徵召制，尊重黨中央的規劃，相信若決定提名，應該會是強棒出擊，而這也有助於拉抬全國各地競選的氣勢。

一名與會者說，在談到雙北選情時，有人提到中生代目前選新北較吃力，一名中南部立委就表示，「那不然天王來啊」，也不用擔心大家說五府千歲，因為這次是「王爺出巡」，蔡英文聽到「王爺出巡」一詞覺得很有趣，笑了一下，不過並沒有回應。

黨內：新北沒鞏固好 影響2020

這名立委接著表示，現在可以選新北市的還有游錫堃和蘇貞昌兩位天王，如果游錫堃最後還是沒意願，就只能拜託蘇院長了。

派系人士說，新北要派出超級強棒、天王，絕對不能是「普通咖」，否則不僅沒有領頭羊效果，恐怕直接被殲滅在新北，新北市如果沒有鞏固好，也會影響到二○二○大選。

陳景峻：我也是天王

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨內期待「天王級」大咖當新北市長選戰領頭羊；對此，積極表態參選新北市長的台北市副市長陳景峻昨表示，「我一路從里長做到行政院秘書長，我也是天王啊！」但隨即意有所指說，不要陷入「天王」的迷思中，重點在於黨要齊心。

陳景峻昨指出，英雄造時勢、時勢造英雄，只要有戰場，他絕對可以幫長官立功，「如果黨有整體選舉考量，我也願意配合、全力輔選」。

他表示，目前整體情勢對執政黨不利，加上新北市本來不是執政縣市，此時如果還陷入「天王」迷思中，有派系考量的話，恐會失去大好時機。