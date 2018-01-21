民主黨以牙還牙 讓川普難堪

2018-01-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就職一週年的川普政府，在美國參議院民主黨人強力杯葛下，自廿日起面臨部分機關停擺的窘境。美聯社分析，民主黨此次重演共和黨的老伎倆，讓川普政府吃下一記悶棍，正是利用今年底國會大選的契機，透過挑戰民調低迷的川普，進一步鞏固民主黨的基本盤。

在歐巴馬主政的二○一三年，共和黨內的新興保守派勢力「茶黨」，曾因不願向歐巴馬的醫療保險改革法案妥協，而擋下聯邦政府的預算法案，以此鼓動其選民對當政者的不滿。當時的民主黨曾批評這種對抗性的方法為不負責任，如今卻改弦易轍採取同樣手段，因為隨著十一月國會大選逼近，民主黨認為與其打安全牌，不如趁機挑戰川普政府。

事實上，茶黨的策略一向投川普所好，其目的正是盡可能滿足核心支持者，而非嘗試迎合更廣大的美國群眾。在此次臨時預算審議開始前，川普就以民主黨未同意美墨邊界築牆預算為由，拒絕民主黨在保護無證移民「夢想者」方面的要求。因此，在預算案遭到阻撓後，白宮和共和黨議員紛紛指控民主黨在玩「政治手腕」，為了不相干的議題，而綁架政府預算。

然而，民主黨走這一步並非毫無風險，在十一月的大選中，許多將競選連任的民主黨參議員，其選區都是共和黨佔優勢的州，如北達科他、密蘇里、蒙大拿等。事實上，此次參院表決中，即有四名來自「紅州」的民主黨議員倒戈投下同意票，避免屆時大選被所屬選區選民以選票教訓。與此同時，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十九日民調也顯示，雖然社會普遍支持為「夢想者」找出解決方案，但仍有高達五十六％民眾認為，預算案過關比夢想者法案重要。