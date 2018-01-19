稅改案三讀 逾8成申報戶減稅

2018-01-19

新制今年實施 明年5月適用

〔記者曾韋禎、吳佳蓉、李欣芳、楊淳卉／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過「所得稅法修正案」，綜所稅大減稅，包括標準、薪資、身障及幼兒學前等四項扣除額大幅提高，綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％，營所稅稅率由十七％調高至二十％，但所得額五十萬元以下中小企業有三年緩衝。新制今年起實施，明年五月申報首度適用，財政部估計逾八成申報戶、超過五百萬戶可享減稅優惠，稅收損失估一九八億元。

經試算，四項扣除額調高後，凡是年薪四十．八萬以下的上班族（平均月薪約三．四萬），年薪八十一．六萬以下雙薪家庭，或年薪一二三．二萬以下雙薪四口之家（扶養五歲以下子女），皆可由應稅變免稅。

上班族年薪40.8萬以下 免繳稅

行政院長賴清德表示，這次稅改秉持「合理分配，全民受惠」的原則，月薪三萬元以下的受薪階級都可望免繳所得稅；更可藉此活絡資本市場，促進產業轉型升級，政府振興經濟的施政方向跨出重要一大步。

經朝野協商，民進黨團前天同意提高標扣額至十二萬元，薪資、身障扣除額提高至二十萬元；昨再同意幼兒扣除額由二．五萬元提高至十二萬元，並同意所得額五十萬元以下中小企業的營所稅分三年調高，朝野黨團迅速達成共識。

這次修法並取消獨資合夥事業的營所稅，改併入個人綜所稅申報；廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得課稅改為「二擇一」，可併入綜合所得總額課稅，給予八．五％抵減稅額、上限八萬元，或以單一稅率二十八％分開計稅、合併申報。

此外，為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率由二十％調高為二十一％，且外資股東不得抵繳未分配盈餘加徵稅額所增加的稅收，但後者自明年起施行。

財政部長許虞哲指出，所得額五十萬元以下中小企業分三年調高營所稅，影響十一萬戶、稅損三十二億元，第三年就不再有稅收損失；估計整體稅損一九八億元，但第三年以後稅損降至一六六億元。

民進黨立委王榮璋表示，這等於將二八○億元的資本利得稅，加上政府用一六○億元的稅收，分配給所得相對較低的全體受薪階級；且幼兒扣除額僅綜所稅稅率級距二十％以下才適用，有排富效果。