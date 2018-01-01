近3年最強中國空污來襲 史上最髒跨年夜

2018-01-01

台灣西半部全都陷紅害

〔記者蕭玗欣、蔡清華／綜合報導〕台灣昨日跨年夜卻遭遇近三年最嚴重的中國空污襲擊，西半部幾乎全淪陷，高達十九個縣市空品變壞、全國四十二個測站亮起警戒紅燈；環保署更警告，此次PM2.5濃度大多集中在一公里以下，對人體影響較直接，提醒民眾做好防護。

環署緊急要求台電降載

環保署昨成立中央二級防治指揮中心、全國九縣市成立應變中心。環保署長李應元無奈指出，這場污染源主要是中國華北一帶冬季燃煤污染，加上甘肅省等沙塵，隨冷氣團飄來台灣。台灣無法阻止氣候因素，只能中國空污來襲時，做好國內減污；「連三年都以霾害當新年禮物很遺憾」，各國都應盡力減污。

環保署監資處處長張順欽表示，大陸冷氣團挾帶中國空污，昨晨先抵達北台灣，富貴角測站測得空污濃度從十微克／立方公尺一路直線飆升到一二三微克／立方公尺的紅燈危險值，更從北到南蔓延西半部；到下午四點，西岸七十七個測站中，就有四十二站亮起紅燈，二十七個橘燈，晚間更是西半部全淪陷。

沿海測到細懸浮微粒PM2.5小時濃度曾超過一百微克／立方公尺，內陸也有七十至八十微克的「紫爆」級污染；台西、麥寮等地加上內地揚塵，濃度更曾飆破兩百六十微克。

籲民眾外出應做好防護

昨午在中國上海的PM2.5濃度又曾飆達二九九微克，中國空污預計至少影響到今天中午，ＡＱＩ空污仍會出現紅燈，PM2.5仍恐到達八十微克以上紫爆污染。明天冷氣團減弱，希望空污可減弱，但西半部易擴散不良，雲嘉南及高屏、金馬等地仍要小心紅害空污。

張順欽說，上次這麼嚴重中國污染是二○○六年，當時主要是粗懸浮微粒PM10的沙塵暴影響。但這次高達八成是PM2.5等細小顆粒，健康危害更大。

環保署昨也協調各部會啟動緊急應變，台電配合降載，最大降載量達四六二○MW、相當台中火力發電廠八．四部機組停機，並要求國營事業及全國九十多家工廠降載；交通部也要求輪船減速、換低燃油，減少空污。教育部則通知中小學應注意掛起空污旗，學童避免戶外活動。