黨產會斥辜嚴倬雲 資產來自國家卻抗拒改革

2017-12-25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前婦聯會主委辜嚴倬雲昨在美國發表越洋聲明，嚴厲譴責內政部、黨產會「大敲追討不當黨產的鑼鼓，將婦聯會構陷為國民黨的附隨組織」，並聲稱政府粗暴地拿走她的頭銜及金錢。對此，黨產會反擊駁斥，婦聯會資產來自國家勞軍捐，婦聯會不斷抗拒改革，社會自有公評；內政部長葉俊榮呼籲，「我們應該要往前走！」

葉俊榮呼籲「應該要往前走」

辜嚴倬雲聲稱，內政部與黨產會對於原始經費來源和運用狀況等問題，不顧時代久遠、資料闕如的實際困難，一再追索，而且不斷攻訐；在協商過程中，政府機關一再利用「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」、「解散組織」等不法、不當手段要脅恐嚇，意圖逼迫婦聯會就範。

黨產會發言人施錦芳對此表示，辜嚴已被撤換，既然她已不是婦聯會負責人，「她的言論予以尊重就好」，至於婦聯會數百億元資產如何取得，婦聯會應向社會交代清楚，因大部分都來自勞軍捐，社會都會有所公評。

施錦芳強調，辜嚴若認為名下資產非來自國有，那就應自己舉證，不過她已非婦聯會主委，更不是政治團體負責人，不必再對她言論有所關注，重要的是新主委如何面對婦聯會的課題。

施錦芳指出，辜嚴倬雲從頭到尾沒參與三方協商，更拒絕與內政部長葉俊榮接觸，所謂在協商過程中，政府逼她就範的指控非事實，「不知道她的感受從何而來！」

「辜嚴倬雲就只是在洩憤而已！」時代力量立委徐永明痛批，辜嚴一直不願參與協商，被撤換後才跳出來發洩情緒，婦聯會不是她的私產，不要想藉聲明保住影響力。

立委批辜嚴顛倒是非 留下難看身影

民進黨立委賴瑞隆譴責，真正的正義和勇氣，是把資產全還給國家，婦聯會及鷹派常委只想霸佔國家資產，這種行徑缺乏良知及勇氣，辜嚴的聲明顛倒是非，面對轉型正義的歷史，留下非常難看的抗拒身影，更死守不義之財不放。