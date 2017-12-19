共機南北出擊 侵擾台日韓

2017-12-19

中國空軍 首度飛越對馬海峽

〔記者羅添斌、蘇永耀、曾韋禎、編譯陳正健／綜合報導〕中國軍機十八日頗不尋常地南北出擊，除派出運八遠程電子干擾機，穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地外，中國空軍還出動轟炸機、殲擊機、偵察機等機群，首次飛越對馬海峽，前往日本海國際空域演訓，以五機混合編隊，一度進入南韓防空識別區。除我方出動ＩＤＦ及F-16戰機進行監控警戒外，日本及南韓也出動F-15戰機升空攔截警戒。

南韓聯合參謀本部表示，中國兩架「轟六」轟炸機、兩架「殲十一」戰機和一架「圖一五四」偵察機，先飛越日本防空識別區，接著於當地時間上午十時十分許從離於島西南部進入南韓防空識別區，後於下午一時四十七分許從離於島西部周邊地區往中國方向飛離。日本防衛省則聲明，自衛隊戰機也升空警戒，但中國軍機並未入侵日本領空。

5機編隊 闖南韓防空識別區

共機此次逼近台灣，我國防部首度揭露日本派遣F-15升空攔截，顯示解放軍的軍事威脅已成為區域的共同問題。軍方官員表示，解放軍在一天內派出機隊，分別到日本海及西太平洋進行長程飛行演訓，侵擾台灣、日本及南韓國防安全，狀況頗不尋常。

威脅安全 台日韓戰機急升空

中國空軍新聞發言人申進科則在官方微博「空軍發布」指出，飛越對馬海峽赴日本海國際空域訓練乃年度例行安排，不針對任何特定國家、地區與目標，旨在檢驗遠洋實戰能力，應對外國軍機干擾。申進科聲稱，日本海不是日本的海，對馬海峽屬於非領海海峽，按照《聯合國海洋法公約》，所有國家均享有航行和飛越自由。

中國軍事專家尹卓則在中央電視台節目上聲稱，這是中國空軍首次飛越對馬海峽，過去海軍有過類似行動，現在輪到空軍。他還揚言，對馬海峽是中國「鄰近海域」，「整個第一島鏈都是中國附近海域」，以後還可能有火箭軍、陸軍出現。