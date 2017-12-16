全民大減稅 草案逕付二讀

2017-12-16

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨團不滿國民黨審查稅改草案牛步化、刻意拖延，昨天直接在立法院會提案，將所得稅法修正草案從立法院財政委員會抽出，逕付二讀，並自昨日起算一個月的協商期，可望於明年一月底前完成三讀，並追溯明年元旦實施，後年五月首度申報。

可望明年一月三讀 後年實施

行政院版「所得稅法修正草案」，綜所稅最高稅率由四十五％降回四十％，營所稅由十七％調高至二十％，但保留盈餘減半課徵；同時將綜所稅標準扣除額由九萬元調高至十一萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額由十二．八萬元調高至十八萬元，估計五四二萬戶受惠。

股利所得 兩案擇一申報

另外，草案廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得可併入綜合所得總額課稅，給予八．五％抵減稅額、上限八萬元；或以單一稅率廿六％分開計稅、合併申報。此外，為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率由二十％調高為二十一％。

不過，草案送進立法院後，由國民黨籍財委會召委費鴻泰排審，自十一月二日首度審查至今，已召開四次委員會，卻僅審查七條、通過一條。

民進黨團總召柯建銘強調，民進黨團身為執政黨，怎麼可能坐以待斃，當然要自力救濟。因此，民進黨於昨日院會提案，將草案從財委會抽出，逕付二讀，將交由立法院長蘇嘉全召集協商，自昨日起算一個月的協商期。

對此，費鴻泰批評，這是向不到一千戶的股市大戶交心，罔顧立法院是講道理而非比拳頭的地方，不惜破壞民主法治，割中小企業的肉，拿去養股市大戶。

柯建銘反駁，當年費鴻泰取消十億元大戶的證所稅提案，同樣逕付二讀，這才是向大戶交心。他強調，稅改是一套完整的修法，全案三十餘條，大家卻只在綜所稅扣除額大做人情，各種提案加總的稅收損失上千億元，政府怎麼可能這樣做？

民進黨籍的財委會召委郭正亮表示，政院版稅改方案，一般民眾享有六十二％減稅利益，國民黨團卻要不斷扭曲，只著重在扣除額與股利課稅新制，刻意忽略提高營所稅的設計。