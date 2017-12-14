蒲博思：台灣是印太地區自由民主典範

2017-12-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕正在台灣訪問的白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus），昨對台灣在亞洲地區角色一事發表看法，他表示，台灣是「捍衛自由的鬥士」，也是整個印度—太平洋地區自由與民主的典範。

蒲博思昨出席台美日三國智庫合辦的第七屆「台美日三邊安全對話研討會」，並在閉門的午餐會發表演講。美國當前的巨大挑戰是北韓，蒲博思說，美國總統川普曾多次提及的中國貿易逆差問題，因北韓問題稍有遲延，但仍在其談判議程裡。與會人士轉述指出，蒲博思暗指美國現在依賴中國牽制北韓，解決北韓問題後，將著手處理與中國的商業利益衝突，「就不會客氣了」。

繼總統蔡英文當面向美國在台協會主席莫健表示，台灣是印太區域的自由民主國家，是當然的戰略相關者，可對區域做出更多貢獻後，副總統陳建仁、外交部長李大維與遠景基金會董事長陳唐山，昨在研討會開幕式中也接連提及，台灣有意願參與美日的「開放且自由的印太區域」戰略及日本主導的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），強調台灣有意願在區域中扮演更積極角色。

蒲博思會前受訪時先強調，他的發言不代表美國政府，對於台灣在亞洲地區角色一事，他「支持台灣」，且讚美台灣是「捍衛自由的鬥士」，也是整個印太地區自由與民主的典範；台灣在印太區域一直扮演角色，而台灣順其自然地讓「民主」在土地上萌芽發展，至今所完成的成就，正是印太政策的範例。

ＮＤＡＡ展現國會對台支持

對於美台關係與區域情勢，蒲博思認為，川普謹慎地在複雜的政治情勢中維持平衡，處理亞洲議題的做法「正確且高明（masterful）」，同時與日相安倍、中國國家主席習近平都維持緊密關係，也曾和台灣總統通過電話。

至於川普甫簽署國防授權法案，台美軍事交流可望強化，蒲博思表示，法案大部分內容對台灣民眾是正面的，展現國會的支持，「但掌舵手不需國會告訴他需要在哪裡停船」，因為相關內容是美國總統權責，取決於總統。

對於中國駐美公使李克新說「美國軍艦抵台之日，就是中國武統台灣之時」，蒲博思則不表認同，認為「說出那些評論的中國人，應該更克制些」，也該把台灣視為自由、民主的象徵，而不是要藉機攻打台灣。蒲博思強調，美台關係以「台灣關係法」與「六項保證」為基礎，對台灣一直有承諾，「顯然承諾未來還會持續」。