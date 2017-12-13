川普簽署國防授權法案// 研究美台軍艦互訪

2017-12-13

強化美台軍事交流 邀台參加軍演

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕經美國參、眾兩院整合後的國防授權法案版本，美國總統川普十二日中午在白宮簽署二○一八年美國國防授權法案，美國未來可望強化美台軍事交流，讓台灣維持足夠的自我防禦能力，並考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適宜性與可行性。

中國駐美公使李克新上週公開表示，美國「國防授權法案」有關美台軍艦互訪的條文違反中美建交基本精神，若美國軍艦抵達台灣，將啟動中國的「反分裂法」武力統一台灣，今天也在美國引起議員反彈。川普恰在此一時機簽署上述要求美國國防部研究美台軍艦互訪的適宜性與可行性的法案，同樣引人關注。

美國參議員卡頓在新聞稿中說，中國外交官威脅要侵略台灣，「我會認真看待北京威脅對台動武。我們承擔不起輕看北京的戰爭叫囂」。

來自阿肯色州的卡頓接受訪問時，還敦促總統與國會加速對台出售防禦性武器，邀台灣參加美台聯合軍演。

參議員魯比歐則告訴記者，美國與台灣已有長久的安全關係，他支持國防授權法中美台海軍加強合作。

參、眾兩院今年稍早曾通過各自的國防授權法案版本，其中都有強化美台軍事交流的條款。眾院軍委會十一月曾提交二○一八年國防授權法案兩院協調報告。

法案以國會決議方式表示，國會認為美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係；美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習；美國應根據二○一七年通過的國防授權法案，執行美台軍官與資深官員間的交流計畫以改善兩軍關係；支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目；考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

中國駐美公使嗆武統 美議員砲轟

此外，對於李克新的發言，「二○四九計劃室」研究員易思安批評李克新不負責任，應該道歉和辭職。易思安說，川普政府提名的國防部亞太助理部長薛瑞福曾說過：「軍艦訪問完全符合我們所定義的一個中國政策」。中國駐美大使館應停止干涉美國內政，美國應派軍艦到台灣進行例行性訪問，愈早愈好；美國也應派出高階軍官訪台，並與台灣海軍舉行軍演。

「台灣守望」的主編寇謐將則撰文指出，美國軍艦訪台是象徵性意義重於實質，不過美台仍應嚴肅看待、評估，因為中國最後會以懲罰台灣做為反擊。