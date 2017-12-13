若依新制 過去6次公投 4次會過

2017-12-13

〔記者邱燕玲／台北報導〕經中選會公告成案並舉行投票的全國性公民投票迄今共有六案，這六案全部因投票人數未達「雙二一門檻」而遭否決，但若按照昨天立院三讀通過的公投法新制，六案中有四案可過關。也印證過去高門檻公投為何會被譏為「鳥籠公投」。

按現行公投法的門檻規定，投票人數須達全國投票權人總數二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意者（即雙二一門檻），即為通過。

二○○四年三月，時任總統陳水扁發動「防禦性公投」，將「強化國防」與「對等談判」兩公投綁大選，以「強化國防」公投為例，當時投票權人數有一六四九萬七七四六人，投票人數七四五萬二三四○人，有效同意票雖高達六五一萬一二一六人，但投票人數對投票權人數百分比為四十五．一七％，投票人數未達全國投票權人總數的二分之一以上，提案因此遭否決。

二○○八年一月，前民進黨主席游錫堃提出「討黨產」公投、前財政部長王建煊提出「反貪腐」公投，兩案都結合第七屆立委選舉舉行，依舊未達五十％通過門檻。

二○○八年三月，游錫堃又提出「台灣入聯公投」，國民黨則由當時的副總統參選人蕭萬長領銜提出「務實返聯公投」較勁，結合總統大選舉行，同樣因未達到門檻被否決。

但依新修正通過的公投法，門檻改為有效同意票須多於有效不同意票，且有效同意票達投票權人總數四分之一，即為通過。若按新制，過去六個公投案中，強化國防公投、對等談判公投、入聯公投與返聯公投等四個公投案都將過關。