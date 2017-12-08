抵制白秀雄改革版 救國團維持「主任當家」

2017-12-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團逼退前理事長白秀雄，不採納白所提的「改革版」章程草案，繼續延續蔣經國以來的「主任當家」傳統。據了解，前天理監事會議上，沒有一人願支持白秀雄版草案，還反脣相稽，要白秀雄自己去外面另組一個社團。

內政部：「主任當家」違法

據救國團組織章程規定：「本團置主任一人，負責執行團員大會及團務指導委員會之決議，執行團務期間，對外代表本團。」內政部已二度發文要求修正，強調依法須採理事長制，救國團「主任當家」已經違法。

為使救國團章程合法及組織正常化，白秀雄參考內政部所提供的章程範本，自擬「社團法人中華青年服務協會組織章程」草案，欲將中國青年救國團更名為「中華青年服務協會」，不料在會議上遭保守派勢力強烈質疑，指謫那是要消滅救國團，若要成立另一個團體，不如白秀雄自己去外面申請設立，「我們再來參加好了！」

譏諷白乾脆另組社團

白秀雄所提章程草案除更改團名外，也擴大社團業務，納入生命教育、情緒管理教育、環境保育及長照中心等服務工作。在會員方面，打破原本須五名團員推薦才能入會的嚴格規定，只要年滿十八歲，有服務熱忱並繳納一千元入會費後，即可成為會員。

知情人士指出，白秀雄引入民主機制，讓會員享有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。為使救國團年輕化，草案也沒限制會員名額，讓社團注入新血，打破現由馬英九、吳敦義等二百七十名團員所壟斷，且清一色是國民黨大老的現象。

對於內政部指正原章程違法部分，白秀雄版草案廢除「主任當家」，回歸「人團法」理事長制，連任一次為限，並置秘書長一人，承理事長之命處理事務。但該章程草案在前天會議上遭救國團加以否決，也因白秀雄請辭而胎死腹中。

救國團則通過自家總團部研發會提案版本草案，延續過去組織封閉傳統，微幅放寬入團資格，將原定經團員五人推薦，改成「經團員二人推薦，並經團務指導委員會審查通過者」；同時繼續維持「主任當家」傳統，僅增加主任「經團務指導委員會授權代表本團」。

內政部合作及人民團體司籌備處指出，白秀雄版比救國團版好太多，兼具公益、民主及公共參與性，更修正救國團違法的主任制度，可惜被保守勢力擋下。