2017-12-06

記者鄒景雯／特稿

勞動者的權益，勞動者自己才是最核心的利害關係人，也擁有最大的發言權。勞動者的需求有千百種，牽涉到業別、階層、世代、價值，甚至性別，本來就很不一樣；現實上，無法為每個人量身裁衣，那麼進步的立法，必然就要給予最大的彈性，讓勞動者可以得到最大的選擇權，這是很簡單的基本前提。

彈性，是給勞工方便，也對企業的競爭力有幫助，如果擔心資方藉此逼迫、剝削勞方，就去建立有效的防弊機制，而不是捨本逐末，反過來限制所有勞工生活與工作的彈性，這個邏輯，應該也不難懂才對。如果比較美國、德國、日本、韓國、新加坡的規範，更可以確認，勞動法令必須彈性化，是發達國家一致的選擇，台灣相對是最嚴格的。

以最受詬病的例假日要「七休一」為例，美國公平勞基法最寬鬆，對於例假日、休息日全無規定。日本、韓國、新加坡都是「每週」至少一天是例假日，沒有硬性規定一定要是哪一天，更不會限制「做六休一」，也就是第七日不准工作，而且都沒有休息日的規定。其中，日本勞基法在例假日沒給工資的義務，並且放寬四週內提供勞工四日或以上例假的雇主，得不受每週一例的規範。韓國勞基法則是勞工在當週全勤，例假日才給工資，而勞工如果每四週的平均工時未達十五小時，也不適用每週一例，新加坡僱傭法則容許兩個例假之間最長可以相隔十二日。

德國工時法看似明訂星期天與法定放假日不能工作，資方也是沒有給付工資的義務，不過給予相當多的例外放寬，即勞工如果無法在工作日工作，可以在星期日與放假日工作，其工作內容包括緊急救援、公共安全、醫院醫療、看護、餐廳飯店的食宿、演藝、宗教、運動、休閒、廣播、交通運輸、能源、農畜牧、保全、清潔維護、避免原料腐敗、避免生產設施的破壞等，這麼多的舉列，可見其寬鬆的程度。

台灣則是例假日、休息日入法，而且工資照給，誰曰不優？但是把例假日由每週限制為每七日，而且彈性適用不足，這就對許多產業特性靈活的勞工造成了完全不必要的困擾，是這一年來最主要的民怨之所在，也具體反映在民調上。什麼理由不能面對？如今儘管在附條件下有意鬆綁，但勞動部未來在進行所謂的「三關」時，最好實地去瞭解各階層勞工的需要，否則必然爭端再起。

這次修法的第二大爭執，是輪班更換的連續休息時間問題。這點，美國、日本、韓國沒做任何法令限制；德國規定一般工作日連續休息十一小時，但得有例外；新加坡則是輪班每日工作不得超過十二小時，也是得有例外。那麼現在台灣希望把規定改為至少有連續十一小時的休息，但在特殊情況下，可有休息不少於連續八小時的彈性，與各國比較，是符合國際標準的，這是非常清楚的事實。然民進黨立委又進一步提出修正動議，把「例外」的門又大幅限縮，須經中央目的事業主管機關「商請」中央主管機關（即勞動部）公告，是否造成未來在實施時彈性有限？值得密切觀察。

或許，明年剛好是選季的開始，若勞基法再修正正式實施，大家不妨就將各政黨及其參選人團隊，全都拿來做為勞檢的指標，並檢視勞動部是否差別待遇，相信將是「功德」一件。