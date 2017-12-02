獵雷艦若續造 戰系、儎台擬分離招標

2017-12-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承攬獵雷艦案引發爭議，軍方正就合約訂定、管理、投標門檻等逐一檢討。據透露，獵雷艦案的特點在於，其為我國首例「戰系、儎台」合一招商的「國艦國造」案，如經評估，我國仍有國造獵雷艦需求，包括中科院整合戰鬥系統、船廠承造儎台的舊有分工形式，或比照「沱江艦量產型」採分批招標、交艦方式，都將納入軍方評估。

包括沱江艦量產型、磐石艦、「光華六號」飛彈快艇，以及即將重啟招商的「鴻運計畫」兩棲船塢登陸艦，都是儎台、戰系分離的標案，中科院負責戰系，船廠只需建造儎台，減輕船廠財務負擔。獵雷艦案為海軍首次嘗試以統包方式，讓得標廠商承作戰系和儎台，至於前政府為何採取「統包」形式招標獵雷艦，仍待釐清。

假如軍方經評估，認為我國仍有籌獲獵雷艦需求，採戰系、儎台分離的招標形式將是「可能方案」之一。據了解，中科院亦有水面艦戰系整合經驗，包括兩棲船塢運輸艦的防空戰系、沱江艦的反艦戰系皆出自其手，唯獨欠缺更加複雜的水下武器系統研製、整合經驗，中科院能量是否足夠、須引進哪些技術有待考量。至於分批招標、交艦方式，亦納入考量評估。

民進黨立委蔡適應認為，我國水面艦的戰鬥系統仍須和國外合作，國軍如將戰系、儎台分離，或分批次招標，除有助於分散風險，亦是軍方過去國艦國造時的既有作為。但為避免慶富案重演，未來國防自主政策除須工程監造第三方，亦應納入財務管理第三方監管機制。