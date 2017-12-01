護勞權 5部會聯手把關

2017-12-01

〔記者廖千瑩、彭琬馨／台北報導〕一例一休修法引發爭辯，立法院社福衛環委員會昨天除了舉辦第三場公聽會聽取各方意見外，勞動部也公布鬆綁七休一「須經工會或勞資會議同意」及「三十人以上企業應報備」等兩大門檻及勞資會議的ＳＯＰ（標準作業程序），並提出說帖，強調有五個部會聯手把關，絕對會照顧到勞工權益。

鬆綁七休一 設有兩大門檻

跨部會把關機制包括勞資會議召開將列為上市櫃審查准駁要件（金管會）；事業單位申請產業外勞須檢附勞資會議證明，從一次提高為四次（勞動部）；列為公共工程招標重要項目（公共工程委員會）、醫院評鑑查核機制（衛福部）；納入租稅補助檢討（經濟部）等。

勞動部長林美珠在公聽會表示，此次勞基法修法採取彈性措施，但依舊有把關機制，不會有了彈性，就讓企業濫用；她強調，勞動部會有協助勞工組工會、輔導未開勞資會議的事業單位限期召開勞資會議等多項把關機制。

根據勞動部統計，全台有一四四萬家企業，僅九九○個企業工會，逾九成企業都須召開勞資會議；但去年僅六．六萬家有開勞資會議，勞動部近期要求地方政府比對資料，未召開勞資會議，將加強輔導。

勞動部勞動關係司專委王琦雅解釋，避免勞資會議有假的勞方代表，勞動部設下防火牆，勞方代表必須是員工自己選員工，且不能是業務行政主管；三人以下小麵攤也需每三個月聊聊天開會，但不用推選、每人都是代表；為防堵勞資會議開假的，會透過勞動檢查會議是否成會，並要求提高決議通過門檻，不是要有共識、就是要有出席代表四分之三同意。

勞資會議 列上市櫃審查要件

有勞團質疑，若勞資會議紀錄偷偷過了，勞工可能連自己被賣了都不知道。王琦雅說，這部分也有兩道把關機制，第一是會議紀錄必須發給出列席所有人員，因此不會是秘密，二是主席和會議紀錄都要簽名，以示負責，若假造會有偽造文書責任。

勞動部勞動關係司長王厚偉說，召開勞資會議可列為企業申請上市櫃准駁要件，若不開會就不能上市櫃；一些不當勞動行為，包括對工會不當對待或打壓，因會留下紀錄，也會列為上市櫃審查准駁要件。