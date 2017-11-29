李明哲遭重判 李凈瑜：追求理想的代價

2017-11-29

聆判後兩人短暫見面三分鐘

〔記者彭琬馨／台北報導〕非政府組織工作者李明哲昨遭中國以「顛覆國家政權罪」判處五年有期徒刑。妻子李凈瑜出席法庭審判後發表聲明指出，這是「追求理想必須支付的代價」，她以李明哲為榮為傲。聆判後李凈瑜並與李明哲短暫見面約三分鐘，李凈瑜表示，李明哲當場向她示意，自己身上恐配戴監聽器，要求李凈瑜不要說話，她則向李明哲說明過去八個月以來的救援行動，並強調「全世界都在關注你，你要勇敢」。

李凈瑜：我被封鎖在飯店內

李凈瑜昨旁聽李明哲判決後，與李明哲短暫會面約三分鐘。隨後李凈瑜於下榻飯店接受媒體採訪，並透過台權會向台灣媒體表示，她被封鎖在飯店內，無法出入。

李凈瑜受訪指出，「法庭自始至終並不存在，沒有案情、沒有判決」，因此當記者詢問李凈瑜對於李明哲不上訴的決定時，李凈瑜僅說，「我是來看我先生的，這是我唯一能看到先生的方法」，重申她不承認中國法庭對李明哲的判決。

李凈瑜說，在短短幾分鐘的會面裡，她向李明哲說明過去幾個月的救援行動，包含赴美出席國會聽證會，以及聯合國的國際救援，她對李明哲說，「你現在是世界知名的政治犯，全世界都在關注你，你要勇敢」，法庭對他的審判內容都屬言論自由範圍，在文明國度都是無罪的，「我先生對我點點頭」。

李凈瑜並說，她明白李明哲為什麼會當眾對她下指令，因李身上被裝了監聽器，因此他今天對她比手勢，示意她不要講話；李明哲在會面中也向她交代一些事，包含買一些書，「他知道他喜歡的書是沒有辦法進到中國」。

李凈瑜強調，明年二月她還是會到聯合國作證，說明李明哲案情，持續國際救援，也將爭取赴中探望李明哲，希望每週都能見到他。

對於總統府聲明，李凈瑜表示，感謝總統府，李明哲是一個人權工作者，「任何一個人權工作者都必須這樣被理解」。

李凈瑜預定今天搭機返台。