高通喊卡 我5G研發計畫3成停擺

2017-11-27

被重罰後1個多月來 與亞矽定期資訊交換也暫停

〔記者黃佩君、高嘉和／台北報導〕在公平會重罰高通後，除高通與工研院在五Ｇ小型基地台合作案喊停外，與經濟部技術處的合作案也告停，甚至與亞洲．矽谷計畫執行中心的定期會面也已暫停。亞矽內部專家直言，台灣有三分之一的五Ｇ研發計畫與高通合作，若放棄合作，難道要台廠選擇與中國華為合作嗎？

經濟部官員表示，高通去年宣布在台灣成立五Ｇ創新實驗室，透過分享行動電話、行動運算、物聯網、四Ｇ+／五Ｇ，以及自動駕駛汽車等領域專業知識，短短十個月，實驗室每月為兩百多項專案支援五十項以上的設計，並幫助超過廿家台廠完成四百項以上的先進設計及創新計畫。

這名官員坦言，高通曾向經濟部提出與台廠、法人研發單位等卅餘項細膩合作案，標的非常清楚，其中包括與工研院、亞矽等合作；亞矽與高通之前一直都會在固定時間交換資訊，了解相關進度與高通後續構想，但高通遭公平會重罰一個多月來，定期會面目前暫停。

與高通簽更廣泛MOU更難了

據透露，除高通與工研院等在小型基地台合作案喊停外，與經濟部技術處合作的五Ｇ相關研發合作案也暫停；官員透露，高通去年宣布在台灣成立五Ｇ實驗室後，原打算跟經濟部簽署更廣泛的合作意向書（ＭＯＵ），雖最後沒有簽成，但高通已暫關協商大門，現想簽是更難了。

亞矽高層坦言，全球五Ｇ標準正在建立中，最積極就是美國高通與中國華為，基於各種考量，台灣不可能與華為合作，若能及早與高通合作，可在五Ｇ發展過程中，有助台廠領先佈建下一階段物聯網應用、搶得先機，對國家整體發展是有幫助。

「說服高通合作是雙贏」

對此，經濟部次長兼亞洲矽谷執行長龔明鑫僅強調有維繫的決心，仍以與高通持續合作為最重要目標，不放棄任何溝通機會；更強調「不能沒有辦法，一定要努力」，接下來也會說服高通與台灣合作「是雙贏的」。