比照日韓收出國稅？ 交長：3個月內提評估報告

2017-11-14

立委建議交部可考慮收取

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣出入境將收「出國稅」？日本將自二○一九年向出境旅客徵收「出國稅」，一年可望增加一○六億元觀光收入，有立委建議台灣可評估參考收取「出國稅」；交通部長賀陳旦回應，現行收取每人五百元機場服務費已有部分用在觀光產業，承諾三個月內提出是否再加收出國稅的評估報告。

日本後年起每人徵收千圓

立委陳歐珀昨於立院質詢指出，日本為達入境旅客四千萬人次目標，決定開闢新財源，二○一九年起將向出境旅客課出國稅、每次收一千日圓，一年可望增台幣一○六億觀光收入；澳洲每年出國稅也能進帳二一二億；韓國則有六十九億收入，台灣也可考慮收出國稅？

賀陳旦表示，徵收出國稅的目的和需求需做研究，將在三個月內提出評估報告。

觀光局統計，目前一年國人出境約一四五八萬人次、來台旅客則有一○六九萬人次出入境，且以逾十％比率在成長。目前機場公司向出境旅客收取每人五百元機場服務費，五成入觀光發展基金，去年繳入基金就有五十八億、佔基金收入九成。

陳歐珀認為，世界經濟論壇（ＷＥＦ）將台灣全球觀光競爭力評為第三十名，停滯不前，反觀日本已從十年前二十五名躍升到第四，韓國也進到第十九名，台灣與其想著如何增加中客數量，不如回歸設法把觀光產值提升。

學者：需考量我旅遊魅力

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，不反對收取出國稅，可用於改善環境，但需注意台、日立足點不同，許多外國遊客對日本「死忠」，被收費也要到日本玩，但台灣旅遊有多大魅力？需做更全面評估。

一年出國多次的陳姓民眾表示，外國遊客來台使用觀光及環境資源，收費很正常，但向國人收費則恐說不過去。楊先生則表示，現在出國要付機場服務費，還要多刮一層皮？收費不會影響出國意願，但讓人感受差。

但也有民眾表示，現在國人出國玩比在國內便宜，如果出國稅只收一、兩百元小數目，不影響出遊但能改善國內環境，還可接受。