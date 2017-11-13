農委會擴大攬才 農科生與僑生投入農作 年增800人力

2017-11-13

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣不只要防範中國統戰搶人，台灣缺工嚴重更要求才，農委會最新的攬才計畫曝光，不僅將首次針對高中職生祭出大專農業「公費生班」，四年免學費、但未來須服務四年，未來還要向東南亞國家攬才，「海外青年技術研習班」將首次招收農業生，僑生或外籍生可到台灣學農業技術，甚至可長期居留，為台灣農業效力。

農委會指出，希望每年能從國內外學生增加從農人力至少七百至八百人，下一步還將針對退伍軍人獎勵投入農業，以往許多榮民協助台灣高山農業開發，未來希望有更多退伍軍人投身農業。

農委會輔導處處長朱建偉指出，國內部分高中職學校有設農業科，但很多畢業生卻不願投入農業，轉向從事穩定收入的自願役，相當可惜。為留住既有的訓練人才，近日已到各學校推廣，告知學生，保證只要投入農業，月收入三萬至四萬元不是問題。

朱建偉說，對於想繼續升學的學生有公費獎勵，不繼續升學但家中有農田的學生，則有經費協助其開創既有的家業，而若是無地又需要就業的學生，可透過農業技術學習三年，政府每月固定幫他存一萬元，完成訓練後並幫助媒合農場工作。

農委會也將攬才網擴及海外，農委會輔導處說，過去「海外青年技術研習班」僅招美髮、美容學員，今年首度推廣農業學員，秋季班已招七十七位在台僑生，利用假日到農場工作，除基本工資，還每月補助生活費五千元。

明年希望招收東南亞國家海外在學或在職學生，來台學農業技術，學成後學生有機會繼續留台服務，甚至申請永久居留，或是返國當台灣海外農業推廣駐點人員等。