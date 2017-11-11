APEC領袖 穿越南「奧黛」亮相

2017-11-11

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕二○一七年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會昨登場，主辦國越南為二十一名領袖特製服裝，保留越南傳統服飾奧黛（Ao Dai）特色，製作象徵和平的海洋藍與象牙白兩色以供選擇，不同領袖也以配件展現個人化的搭配方式，整體莊重典雅。

我方領袖代表宋楚瑜、星國總理李顯龍與澳洲總理滕博爾選擇象牙白；越南國家主席陳大光、中國國家主席習近平、美國總統川普與俄國總統普廷等人則選擇海洋藍。

依照ＡＰＥＣ慣例，地主國通常為領袖們準備當地傳統服飾。越南曾於二○○六年在河內舉辦ＡＰＥＣ會議，當時越南外交部準備了五色奧黛讓領袖們挑選，多半領袖選擇了水藍色，包括當時的我方代表張忠謀、前中國國家主席胡錦濤和美國前總統布希等人，讓領袖大合照成為一片水藍色。

今年越南則為領袖特別設計新款衣服，雖保留越南國服奧黛「高領」與「開叉」的特色，但將傳統長裙改為長袖短版上衣，布樣上印有越南國花蓮花。二○一七年ＡＰＥＣ文化宣傳小組主任黃榮愛表示，這是東道主歡迎領袖的禮物，以貴重的絲綢製作，並備有兩款顏色，一為象牙白、一為海洋藍，藍色加上白色則是「和平」的象徵。

領袖們於歡迎晚宴前正式亮相，陳大光首先進場，並站在門口代表越南迎接其他領袖，宋楚瑜為第十一個進場，領袖們進入晚宴會場後，一同進行大合照。

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奧黛#越南傳統服飾