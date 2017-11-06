軍方鄉愿 坐視漏洞擴大

2017-11-06

記者羅添斌／特稿

行政院日前公佈海軍獵雷艦案調查報告，直批軍方有五大缺失，軍方則是一改先前溫吞心態，立馬改口說要徹查到底，但環顧本案自傳出弊端以來，軍方都採鄉愿態度處理，無視輿論的警示，任弊端不斷擴大，最後竟演變成難以收拾的弊案，軍方高層可說是難辭其咎。

政府籌建新式獵雷艦案，二○○八年至二○一三年間共舉行十四次邀商說明會，在二○一四年十月廿三日由慶富公司得標之前，有關招標作業不當的傳聞就已經在軍方內部傳開，但軍方都以「傳聞不實」為由未做適當處理，對於立委及媒體接連指稱慶富錢進中國、資金調度恐有問題，以及涉有多項不當行為等等的警示，軍方竟然是以「慶富回覆沒有問題」為由，不理會外界的警告及善意提醒。

軍方態度的轉變，是在立委接連提出批判，行政院也開始查辦之後，才驚覺事情大條了，開始順應政府高層的動作，展開所謂的自清調查，但此時銀行團已經蒙受可能多達二百億餘元的損失。

軍方一開始老神在在，在於軍方設計了奇特的撥款及履約保證金制度，雖然付出去七十億餘元，但手中卻扣有九十億元款項，這也是軍方心態老大的原因之一。對軍方來說，沒有帳面上的損失，但新型獵雷艦案若真是軍方當初宣稱的如此重要，軍方理應處處小心、對慶富不尋常動作應事事提防，又怎麼會無視弊端不斷發生、層面擴大至如此地步？

慶富要在興達港區興建船廠，做為後續獵雷艦在台灣生產建造之用，這是獵雷艦案的重要項目之一，但從二○一四年十一月簽約至今年九月為止，海軍共計開了卅五次的專案管制會議，興達港的廠區預定地上還是沒能看到廠區動工的模樣，軍方卻僅有函請慶富限期改善，並且告知在廠房興建未完成改善前拒絕後續案款的支付，似乎說明了軍方把自己當成帳房角色，完全忘了自己應該是獵雷艦案的業主，其角色之混淆、心態之可議，令人難以想像。