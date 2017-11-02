逾1/3參議員函川普 籲重申台灣關係法

2017-11-02

〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統川普訪問中國前夕，卅六位跨黨派參議員聯名致函川普，呼籲川普與中國國家主席習近平會面討論北韓核武及貿易議題時，心中不忘並支持美台重要夥伴關係，重申「台灣關係法」。

由參院台灣連線共同主席殷霍夫與梅南德茲共同發起的聯名信，連署人數超過參院席次三分之一，包括軍委會主席麥肯、代理議長海契、民主黨領袖舒默及魯比歐等重量級議員。

10工作天獲36人連署

外交部昨天對此表示，本次聯名函在十個工作天內獲得超過三分之一的參議員支持，充分展現我國在美國國會享有跨黨派堅定支持，外交部對此表示歡迎及感謝。

在參議員聯名致函川普之前，包括康納利、哈潑等四位美國眾院台灣連線共同主席，十月廿六日也聯名致函川普，強調台灣關係法與六項保證對台美關係的重要性；同時敦促正在準備出訪的行政部門，在台灣議題上諮詢國會意見。

卅六位參議員在致川普總統聯名函指出，這封信是要表達對台灣的支持。基於「台灣關係法」自一九七九年以來為美對台政策的基石，他們呼籲川普能像美國歷任總統，公開重申「台灣關係法」仍為具有法律拘束力的美台關係政策指針。

聯名函表示，川普若重申這個立場，不僅會展現美國對台政策的延續性，也會成為美國在印度洋—亞洲—太平洋具領導地位的重要宣示。重申這立場能強化國會兩院兩黨的意見，美國國會對台灣的承諾依然深厚、廣泛且兩黨一致，他們呼籲川普持續與國會維持密切諮商。

參議員們指出，幾個世代以來，台灣已證明自己是美國在這區域最緊密的盟邦，值得美國堅定支持。北京必須瞭解，堅強的美台關係絕非可交易的事，或附屬於其他、不相關的議題。他們期盼川普明白表示，美國將維繫與台北的關係及溝通管道，並鼓勵北京亦復如此。