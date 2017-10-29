2017-10-29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門昨天舉行博弈公投，投票結果反對博弈方獲得二四三六八張「不同意」票，贊成博弈方的「同意」票僅二七○五張，大約以九比一的懸殊民意比例，擋下金門的博弈事業。

金門博弈公投議題是：「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放五％觀光博弈？」昨在金門全縣七十一個投開票所舉行投票，在正方、反方積極動員催票下，許多旅台鄉親返鄉投票。

投票率24％ 反賭方大勝

投開票過程順利平和，反對博弈的票數從下午四點開票後就遙遙領先贊成方，差距愈拉愈大；金門縣選委會公布說，金門縣人口十三萬六八一二人，有投票權的人數是十一萬四四二六人，昨天投票人數是二萬七六六二人，投票率約二十四．一七％，其中同意博弈的票數是二七○五張、不同意博弈的票數是二四三六八張，無效票五八九張，確定得票結果仍須以中央選委會公布為準。

金門博弈公投引起各界關切，金門地區民風淳樸，相較於反對方戰鼓頻催、文宣盡出，贊成方的動作顯得低調、「鴨子划水」，選前氣氛詭譎。

對於公投結果，無黨籍的金門縣長陳福海表示，他故意拖到投票前一天、二十七日才表態「不同意」，目的是保持行政中立、降低影響性，讓金門鄉親有更多的時間謹慎思考、理性判斷，無論投票結果為何，「希望台灣、中國雙方都能多多關心離島的繁榮發展」。

「金門反賭場連線」發言人洪篤欽表示，這次公投最重要意義是讓金門民眾思考金門建設發展的真正方向，也期待所有政治人物能以負責的態度面對民意的展現；「台灣反賭博合法化聯盟」執行長何宗勳也說，樂見金門人展現公民多元的力量，用一張張「不同意」票築起厚實的反賭城牆，將賭場拒於金門之外，再次守護台灣人民，寫下反賭歷史新頁。

促賭方：不會再提案

對於「敗戰」結果，金門博弈公投提案人蔡春生抱怨說，不但「中國政府也來管金門的選舉」，縣長陳福海最後也沒有保持行政中立，再加上博弈一直被污名化並與「賭」字劃上等號，在宣傳上陷入困境，未來不會考慮再提案；贊成方的縣議員周子傑也說，票數相差太多，主因是金門人趨向保守，至於是否受中國影響，周子傑低調地說「人在屋簷下」，其他不願多談。

對於陳福海縣長提到希望台灣、中國雙方關心金門離島的繁榮發展，以及此次公投是否受中國因素影響？金門反賭場連線發言人洪篤欽回應表示，金門人對於金門的前途發展有自主權，何需仰仗中國的鼻息。