習近平大權在握 中國進入全面管控時代

2017-10-26

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共十九大廿四日通過「中國共產黨章程（修正案）」，除習近平思想外，被寫入黨章的，還包括「黨領導一切」：「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」—這是習近平去年一月七日在政治局常委會議提出的政治原則，進一步強化中共至高無上的領導地位。

塑造對習個人崇拜 鞏固權威

英國廣播公司指出，儘管中國近十幾年來的經濟蓬勃發展，中國社會氛圍也越來越開放，但習近平上台後，言論自由和各種審查與日俱增，除加緊箝制異議和維權人士外，北京當局也利用各種方式試圖影響人民的思想，塑造對習近平的個人崇拜。為鞏固習的權威，北京當局更在十九大召開的一年前，便陸續對網路、社群軟體、新聞等領域展開嚴格控管；「黨領導一切」事實上就是「黨管一切」，也就是習近平一人管一切。

為監控虛擬網路世界的輿論，中國政府早在一九九八年便建立「防火長城」，阻擋任何人在境內使用不受當局控管的外來網頁和社群軟體，例如臉書、推特和各大國際新聞網站，中國網友則以「虛擬私人網路」（ＶＰＮ）進行「翻牆」因應。但在十九大召開前，北京當局下令封鎖所有ＶＰＮ，更要求蘋果公司下架其所有應用程式商店中的ＶＰＮ商品。

此外，為了更有效控制網路言論，當局監控廣泛使用的即時通訊軟體「微信」，貼文與訊息中提及任何敏感關鍵字，帳號可能立即遭到封鎖，甚至「被拜訪」。當局還規定，微信聊天室的創建者必須對群組內的聊天內容負責，導致群組創建者人人自危，乾脆直接刪除群組。

新聞業方面，中共對新聞產業的控制更加嚴重。習近平去年開始陸續視察人民日報、中央電視台、新華社等機構，要求「媒體姓黨」。中國政府也常以「不符合核心社會主義價值觀」的說詞，過濾書店、個人部落格，甚至是直播頻道，發名流醜聞的部落格也常被無預警關閉。

「以習近平為核心」 反覆洗腦

另一方面，習近平領導下的中共也進一步加強對經濟的掌控，通過設立名目繁多的領導小組並自任組長，習近平將一系列政府職權也納入管轄範圍，形成前所未有的個人集權模式。以習為核心的黨中央，還下令在各種不同機關的公眾集會場所掛上習的照片，中國官員更時時提及「以習近平為核心」的概念，透過反覆洗腦，企圖建立習近平的偉大形象。