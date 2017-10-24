白宮官員：川普訪中 不會簽第四公報

2017-10-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十三日報導〕美國白宮資深官員今天表示，美國對台灣的立場已經有四十年歷史，對台承諾很明確，他聽說過美中要簽第四公報的「傳聞」，這毫無根據。

美國對台灣承諾很明確

白宮資深官員今早在白宮就川普總統十一月三日展開的亞洲訪問進行背景簡報，表示川普此行到中國和韓國都屬國是訪問。他說，川普與中國國家主席習近平預定舉行共同記者會，美中會各自發表聲明，焦點放在美中經濟與北韓，川普也會聽取習近平有關十九大的第一手資訊。但他並沒有回答是否會在聲明或雙邊會談中討論台灣議題，以及美方的立場。

傳聞川普希望參訪中國的長城做為美墨邊境築牆的參考，但中方感到為難，白宮官員今天說，他不確定川普會去參訪長城。

川習會鎖定經濟與北韓

白宮官員說，川普十一月八日到北京有進行一系列雙邊、文化和經濟活動，包括與習近平的會談，川普要中國承諾對北韓施加更多的壓力，並且平衡美中的貿易關係。美中經濟關係如要長期可持續，中國必須對美國公司公平與互惠，停止對美國公司掠奪性的投資規範。

白宮官員在回答記者問題時表示，川普是否仍視中國為匯率操縱國，要去問川普本人，他了解川普最關心的是美中巨大的貿易赤字，美國公司在中國的市場准入方面遭遇極大的阻力，至今沒有一家美國的網路公司獲准在中國投資。

至於習近平在十九大權力鞏固後對美中關係的影響，白宮資深官員說，川普與習建立了極佳的工作關係，雙方會繼續發展川普所說的，一個建設性與結果導向的關係。十九大之後給予美中一個做事情的機會，以及深化美中連結一個好的基礎，以便討論經濟、安全，以及以法規為基礎的國際秩序等議題。

白宮官員表示，中國在北韓核武問題上已經採取了前所未見的措施，聯合國通過的系列決議案是重大成就，但中國與北韓的貿易佔北韓對外貿易的九成，如果中國沒有完全執行，將會損害國際社會的意志，美國希望中國遵守這些決議案外，也能採取雙邊措施。美方希望和平解決北韓核武危機。

他說，川普訪問韓國的行程還在安排，目前沒有訪問南北韓非軍事區（ＤＭＺ）的計畫，不去不是因為安全考量，以往也非每任美國總統都會造訪，川普除了與南韓總統文在寅會談，還會對韓國國會發表演說。