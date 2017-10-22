西班牙收自治權 阻加獨

2017-10-22

西國緊急內閣會議 下重手

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區政府本月企圖藉由公投「脫西」獨立，引爆和馬德里中央政府的政治衝突。馬德里當局廿一日召開緊急內閣會議，總理拉霍伊宣布祭出憲法第一五五條，提議解除自治區政府行政權，解散自治區議會，並於六個月內改選。這項提議將由拉霍伊所屬的人民黨佔絕對多數的參議院，在廿七日表決通過，中央政府廿八日正式接管加泰。這也是西國自一九七八年頒布憲法以來，首次啟動第一五五條，影響難以估計。

拉霍伊廿一日宣稱，無法接受「法律被漠視」，「動用憲法第一五五條本非我們所願，也非我們所圖」，此舉是為了讓自治區「恢復法治、共存與經濟復甦，讓選舉可在正常狀況下舉行」；「我們並非終結加泰的自治，而是解除違法者的職務」。他強調，主要在野黨「西班牙社會勞工黨（PSOE）」也都全力支持他的決定。

1978年頒布憲法 首次用155條

拉霍伊沒有解釋中央政府將如何直接統治加泰，只說過程會是「漸進的」。西國媒體分析，自治政府內政部與警察會先受到中央控制，接著是稅務機構與財政機構。至於受加泰自治政府直接控制、全力鼓吹獨立的媒體，前景則不明朗。

對拉霍伊的決定，自治區政府主席普伊格蒙特的發言人痛斥這是「中止民主」，是對抗加泰人民的「政變」；自治區政府副主席渾克拉斯呼籲人民走上街頭反對極權主義，捍衛民主與公民及政治權利。

解散區議會 加泰上街抗爭

普伊格蒙特稍後和民眾攜手走上巴塞隆納街頭示威，這項示威原本是要求釋放憲法法院十六日裁定羈押的兩名加泰隆尼亞獨派要角，但因拉霍伊接管加泰而變成抗議大遊行，普伊格蒙特並預計發表公開演說回應中央政府。普伊格蒙特廿日曾揚言，中央政府若嘗試以任何形式接管自治區，不但可能造成動亂，自治區議會也不排除單方面宣布獨立。

在此同時，憲法法院廿一日證實網站遭駭客發動「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），導致當天早上開始網站便無法使用；駭客組織此前透過「推特」號召攻擊西國當局網站，還將相關行動標註為「加泰隆尼亞行動」（#OpCatalunya）、「解放加泰隆尼亞」（#FreeCatalunya）。此外，西國商業登記處廿日證實，公投後已有近一千兩百家企業把總部遷出加泰隆尼亞自治區，希冀能將不穩定性降到最低，單單十九日當天便有兩百六十八家企業遷出當地。

針對加獨議題，西國國王菲利浦六世（Felipe VI）廿日罕見地再次公開譴責加獨「令人無法接受」，並形容加泰隆尼亞是「西班牙不可缺少的一部分」。