推賭「假議題」 真炒房炒地皮？

2017-10-22

1993年開放觀光後 金門房地產上漲…

〔記者吳正庭、劉力仁／綜合報導〕金門近年房地產上漲，炒房繪聲繪影，金門坊間盛傳，就算公投過了，因為沒有設置賭場法源，賭場根本蓋不起來，博弈公投是「假議題」，其實是要炒房、炒地皮。

一九九三年金門開放觀光，神秘的處女地引來關注，隨著小三通啟動、兩岸人流加溫、從博弈話題到醫療特區，一次次牽動地價震盪，金門土地遭外來客大筆買走的事情，時有耳聞。今年上半年，連一家百貨公司都沒有的金門，竟被外資一口氣掃走十萬餘坪土地。

同一地點公告現值 13年漲19倍

二○○四年到二○○六年，金門縣政府在離金城市區不遠的地方，推出第一個區段徵收、整體規劃案，當時該地公告現值每平方公尺不到四千元，事隔十三年，今年同一地點公告現值已漲至七萬四千四百元，漲了近十九倍，市場價值更難以估算。

資金不斷流入 「金門不一樣了」

資金不斷流入金門，許多地主一夜間成了暴發戶，金門街道上開始出現雙Ｂ名車，年輕人價值觀改變，不少人感嘆「金門不一樣了」。房地產的價格，逐漸逼近每坪三字頭。有網友問，金門的房子是「框金的嗎？」怎麼這麼貴。

查閱最新都市地區地價指數，針對二○一六年十月至二○一七年三月底各縣市都市計畫範圍內土地交易資訊調查，澎湖、金門地價指數持續上漲，較前期分別上漲一．一七％及一．三六％，金門漲幅居各縣市之冠。

一名資深代書透露，金門長期軍管、成立國家公園，剩下可利用的土地有限，若要投資，土地一定要夠大；投資客看上的是「機會」，不管小三通、觀光、醫療特區或博弈，都能吸引投資，這也是造成土地價格飛漲的共伴效應，博弈只是原因之一。

金門反賭場運動發起人楊再平表示，博弈話題吸引了不少本島民眾渡海投資，也有財團炒房、炒地的影子在內。「其實就算公投過了，也沒有設置賭場的法源，賭場根本無法設立，推動公投的陰謀，其實是要炒地皮。」

綠色陣線協會常務監事林長茂常至金門關心環境議題，他表示，金門到處可見建案，不過金門常缺水、水質也不佳，這麼多建設，水從哪裡來，要想清楚。