2018百里侯之爭》民進黨首波提名11縣市 國民黨守藍天搶攻綠地

2017-10-17

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕對於明年地方百里侯的攻防戰，民進黨選對會日前拍板，首波將提名十一縣市，包括爭取連任的九個民進黨執政縣市都將提名現任者，被認為選情告急的嘉義市長涂醒哲保住爭取連任資格；台東縣則擬徵召民進黨立委劉櫂豪，南投縣擬徵召南投縣草屯鎮長洪國浩。

綠營東、投擬徵召劉櫂豪洪國浩

國民黨目前僅在新北市等六縣市擁有執政權，面對民進黨已確立十一縣市的提名佈局，國民黨除了要力拚翻轉綠地，維持現有執政縣市也十分重要，國民黨將支持尋求連任的南投縣、苗栗縣、連江縣三縣縣長，而台東縣長黃健庭已任滿，幾乎確定由議長饒慶鈴出馬。

針對二○一八縣市長選舉，民進黨在執政縣市將提名現任者，包括基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲、屏東縣長潘孟安及澎湖縣長陳光復。

嘉義市方面，因涂醒哲民調沒起色，一度傳出會「換將」，民進黨選對會在三個月前也曾徵詢嘉義市民進黨立委李俊俋參選意願，但李俊俋當面拒絕，因此仍由涂醒哲出線。

選對會成員表示，依照全代會通過的提名辦法，除非現任縣市長不想爭取連任，否則就是直接提名，不會特地對其他有意參選者進行徵詢。

劉櫂豪則證實，總統蔡英文在上週三中常會後，鼓勵他「做好挑戰明年選舉的準備」；洪國浩則表示尊重黨中央程序，堅不鬆口。

至於民進黨縣市長任期屆滿的縣市，選對會成員指出，黨中央日前已針對台南市、高雄市、嘉義縣和宜蘭縣有意願參選者諮詢時程，整合時間在農曆年後；非執政縣市部分則持續拜訪中。

在國民黨方面，國民黨地方主委選舉前天落幕後，各縣市長、縣市議員候選人提名作業即將開始。國民黨目前在六個縣市執政，尋求連任的苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、連江縣長劉增應理所當然將被提名。至於新北、竹縣、台東等執政縣市，台東已確定共推饒慶鈴，新北市副市長侯友宜出線機會最大；但竹縣部分，黨部主委陳見賢、副縣長楊文科、立委林為洲都有意願，情勢複雜。

藍新北侯友宜機會大 台東推饒慶鈴

在民進黨九個爭取連任的縣巿中，北部雖是藍營傳統票倉，但基市、桃市、竹市對綠營執政評價不低，也無明顯超強棒出馬挑戰，藍營不敢樂觀；台中市、彰化縣則被視為可望一搏。

雲嘉南近年來是國民黨艱困選區，嘉市長年以來無明顯黨派色彩，不過現任市長涂醒哲民調未有起色，前市長黃敏惠實力依然雄厚，黨內看好由黃出馬，嘉市翻轉綠地機會不小；但嘉市議長蕭淑麗上次大選就有意願參選，明年是否想出馬再戰？對於藍營仍是隱憂。

國民黨明將確定「中央提名協調小組」，開始建議提名人選作業，約到十月底、十一月初，出馬的人選就有雛形。