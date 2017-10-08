總統府光雕秀 夜美麗

2017-10-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年的國慶慶祝活動，昨晚揭開序曲。總統府昨晚舉辦首次的光雕秀，結合國慶主舞台、總統府中央塔樓與東西塔樓，展開全長一四○公尺的光雕表演，蔡英文總統也親自點燈。光雕秀從昨晚到國慶日當天，每天晚間七點半到十點，每三十分鐘演出一次，讓總統府夜晚比白天更美麗。

蔡總統致詞時表示，總統府是一棟很有歷史的建築，也是她每天上班的地方，每天在府內走動，都可以感覺到這是個很有歷史的地方。這幾天隨著國慶活動的準備，在凱達格蘭大道上搭牌樓、舞台，很多人告訴她，總統府變年輕了，而「總統府變年輕，中華民國也更年輕了」。

兼任國慶籌委會主委的立法院長蘇嘉全表示，透過光雕展演，可以看到有一〇三年歷史的總統府，從殖民時代進入威權時代，再到民主時代；從落後到繁榮、傳統到現代，也見證台灣人民從不同族群到融合在一起。光雕秀也為國慶系列活動的揭開序幕，而今年「四海同心」雙十晚會將在台中市舉辦、煙火則在台東施放。

光雕秀是由文化總會規劃、設計師陳怡潔設計操刀，藉由說唱藝術家楊秀卿以說唱藝術演繹傳統廟宇圖騰「旗球戟磬」典故，為全民祈福；並有代表台灣不斷前行的各種意象，以及融入民間信仰、服飾紋樣、地景植被、族群文化，把台灣元素和歷史軌跡同時呈現在總統府上。