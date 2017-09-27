統促黨武力 出自竹聯幫「六堂一隊」

2017-09-27

26竹聯幹部 涉政治暴力

〔社會新聞中心／台北報導〕中華統一促進黨成員毆打台灣大學學生流血案，引發全國關注，在「白狼」張安樂領軍下的統促黨，警方已釐出有二十六人具竹聯幫中堅幹部身分，並涉入「政治暴力事件」，已被警方列為主要蒐證對象。同時，警方在其組織結構中，查出暗藏有竹聯幫的「六堂一隊」支持；他們除是統促黨黨員人頭外，亦是對外「武力窗口」。

警方已通令針對統促黨涉入政治暴力犯罪情形，全面蒐證掃蕩。警政署長陳家欽則表示，鎖定幕後黑幫組織強力掃蕩外，同時與檢方共同合作，斬斷黑幫不法金脈，「掃黑無期限，直到一網打盡為止」。

警政署長：掃蕩幕後組織

統促黨雖以政黨為名，但在近年如太陽花學運等許多社會事件中，卻都可見他們涉以糾眾、暴力介入的身影，尤其統促黨總裁「白狼」張安樂，曾是竹聯幫元老級人物，因此外界質疑與幫派組織無異。

警方蒐證中的統促黨二十六名成員中，均在竹聯幫內具有堂主、副堂主、分會長等幹部級身分，主要出沒在大台北地區周邊，均曾涉入與統促黨成員有關的政治暴力事件。

至於支持統促黨的竹聯幫「六堂一隊」則為：虎堂、地堂、忠堂、青堂、義堂、太極堂及捍衛隊。其中，以捍衛隊最常出現在各政治抗爭場合，並藉機挑釁引發暴力衝突事件。

警方指出，竹聯幫目前計有八十一個堂口，但長期分裂下早已成兩大一小的三股勢力。現在主要是以「么么」黃少岑、趙爾文各據一方為首；另，則是虎堂、地堂、忠堂、青堂、義堂、太極堂及捍衛隊，雖實際列名在兩大勢力範圍內，但部分成員為覬覦張安樂在中國的影響力，又暗自站在元老「白狼」張安樂這一邊，形成一小股旁支。

警方表示，黃少岑、趙爾文不願與政治沾上邊，也深知若沾惹會遭治安單位盯上，仍堅持走昔日江湖幫派老路子，作為主要的經濟財源，也不金援統促黨。

統促黨需動武 幫中調人

至於一直被風傳和對岸有聯繫的張安樂，則是一心想往台灣的政治版圖上行進，所以，統促黨聲稱旗下有三萬黨員，但許多只是「精神贊助人頭戶」，是帳面上撐場面用的。

警方粗估，標榜「急統」、「極統」的統促黨，在理念上真正的黨員可能僅數千人左右。所以統促黨出現的陳抗場合中，經常可見年邁的老面孔現身，須武力時，才從「六堂一隊」中調人。

據情蒐人員表示，張安樂戰略方針為「撇清黑幫身分，掛勾政治版圖」，所以，在張安樂本身和統促黨的財源上，並不依靠昔日江湖老兄弟，也未涉入特種行業圍事，而是另闢財源。有一說是，張安樂暗中收拿了中國對台辦的金援，但警方無法證實真假。