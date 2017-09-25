蔡拋憲改 將由邱義仁召集黨內討論

2017-09-25

〔記者蘇芳禾、楊淳卉、邱燕玲、羅添斌／台北報導〕民進黨昨召開全國黨代表大會，黨主席、總統蔡英文致詞時拋出憲改議題。府方高層強調，憲改議題是按照節奏提出，對於憲改的方向及範圍，大家有不同意見，因此就先從黨內討論，由新境界智庫執行長邱義仁儘速召集處理。

行政院長賴清德被問及憲改議題時表示，相信蔡總統在宣示憲政改革的時候，大家也期待朝野能夠共同響應，建立一部屬於及適合台灣發展的法律，相關的憲政權責問題，相信未來社會在推動時，會有更好的方式來運作。

蔡英文表示，每當外部和內部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向。人民盼看到民進黨認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境，而不是內部爭議。她說，會盡快啟動這一整套新論述的討論過程，從「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」及「國土規劃」等十二大面向的問題，逐項進行檢討和討論。

對於憲改議題，蔡英文舉例說，像「十八歲公民權」、「人權條款」、「票票不等值」，這些已經有高度社會共識的議題，兩年前修憲卻功敗垂成。她說，民進黨不會迴避這些問題，這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系。

相關幕僚透露，這十二個面向其實隱含了民進黨黨綱的方向調整，一九九九年五月修正的行動綱領，當時的行動綱領有十項，這次則是加入「數位科技」與「國土規劃」。昨天講稿再轉到三次政黨輪替後，人民期盼能夠有一個權責更相符的政府，最後連結到修憲。

李︰讓政府更好做事

針對蔡英文拋出修憲主張，賴清德在拜會前總統李登輝後受訪轉述，李前總統認為推動憲政改革，有助於提升中央與地方更加緊密的合作，也可以提供更好的空間讓政府做事，而十八歲公民權或者是四十歲才能選總統，這些涉及人民權利的問題也要一併關心。

前行政院長蘇貞昌表示，這是本來就應該做的事，如何讓台灣長治久安，讓權責相符，民進黨過去一直在做這方面的努力，民進黨作為全面執政的政黨，就要有計畫的提出，也要有節奏的來做。