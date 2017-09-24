大考中心將主動出擊 帶動高中教改

2017-09-24

明年起開設工作坊 教導高中老師結合時事出素養題

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對十二年國教，大學入學考試的題目將「隨處可見」，以素養、生活、整合、跨域等理念規劃，大考中心也不再居幕後，將主動出擊引導高中教育，明年起將教育高中老師命題，從段考開始讓學生適應。

考題就是要引導學生培養生活能力

大考中心主任劉孟奇解釋，素養題內涵就是與生活時事結合，他隨手拿起飲料罐、面紙盒甚至報紙來舉例，例如一則討論川普的國際新聞，就須包含社會、國際、公民、數學乃至國文等多元素養。

他說：「飲料罐上也有成分標示，這就是自然，我們的考題就是要引導學生培養看懂生活的能力！」

大考不改、課綱也會失敗 決定跳出來

劉孟奇認為，未來世代面對網路等大量文本，同時卻要短時間簡報，等於表達能力要很強，孩子面對的挑戰並非考試，而是現實生活、未來就業等，在考試領導教學的社會氛圍之中，決定跳出來改變，「如果大考不改，相信課綱也會失敗。」

搭配12年課綱3大主軸 打破學科藩籬

劉孟奇指出，未來大考將搭配十二年國教課綱，三大主軸為情境化、整合運用、跨域跨科，打破學科藩籬，將來學測題幹敘述一定變長，因此考試時間可能從現行一百分鐘微調加長，但最多不超過一百廿分鐘，題數也須調整。他說：「其實素養考題非首創，中國、香港、新加坡等國早就走在台灣前面。」

劉孟奇認為，大考一改，應可帶動高中教育改革，但素養考題較難設計，需要投注大量人力，要找各領域專家共同研商不超綱、不出錯的題目，期盼教育部或外界有更多資源投入，建置素養題的資料庫，素養題也不再採單一選擇或簡答，需要考生寫長文闡述，閱卷也要專業人才培育。

劉孟奇希望，從明年起要開設工作坊，教導高中老師出素養題，好銜接大考，未來計畫針對今年的國二學生，設計新的考試說明，最慢一○八年出爐，搭配大學考招連動政策，一一一學年實施，期間會推出研討會議、試題測試等，循序漸進改革。