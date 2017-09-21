黨政高層駁柯 雙城論壇講稿沒送國安會

2017-09-21

「柯記混了」 僅透過電郵送專訪談參給府方

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲的關係日趨緊張，不僅黨內要求自推人選征戰北市的聲浪此起彼落，對於柯文哲在「雙城論壇」的講稿是否曾送到國安會的問題，黨政高層昨強力反駁柯稱國安會派人到市長室拿講稿的說法，強調柯並沒有送講稿到國安會，而是在六月初接受中天政論節目專訪前，把專訪的談參透過電子信箱寄給府方。雙方「開戰」意味濃厚。

有關柯文哲雙城論壇講稿是否曾事先送到國安會，近來演變成羅生門。

柯文哲上週接受電視專訪時，指「雙城論壇」講稿事先有送到國安會，國安高層「已讀不回」，放他一人對付「阿共仔」，還攻擊他，柯在專訪時一度哽咽。多位政論名嘴與學者、市議員連日來質疑柯的誠信問題，強調柯若說謊，應道歉並退出政壇，但柯前天在市議會上再度強調沒有說謊。

黨政高層解釋，「雙城論壇」是七月二日舉行，柯接受中天專訪播出時間是六月九日，柯在專訪前，把談參透過電子信箱傳送給總統府，並不是透過Line，也非國安會派人去拿。而專訪談參與雙城論壇隔了將近一個月，因此就府方認知，此與雙城論壇講稿並無關係。

稱柯難以自圓其說 還加碼演出

高層說，「柯顯然是把兩件事記混了，現在難以自圓其說，還一再加碼演出，真的很莫名其妙」。其實柯若是禮貌性知會府，本來也不是壞事，不過，他認為，「柯真正會去爭取同意，應該是對岸吧！」

相關官員強調，中天專訪是柯去雙城論壇的「門票」，門票裡的「關鍵字」，必是對岸提供的。事實上，柯在專訪後，電視台相關媒體公布談話全文，幾乎是逐字稿，但有關柯「一個中國」的說法，柯原本說的是，「我們可以了解中國大陸政府對一個中國原則的堅持」，最後卻被加上「我們可以了解『與尊重』中國大陸政府對一個中國原則的堅持」，多了三個字。

至於外傳中國原打算出席世大運閉幕式，但前提是副總統陳建仁不出席，柯透過市府高層向總統府打探對此事的看法，柯在本月十四日曾以「科幻小說讀太多」回應，否認傳聞。

但知情人士表示，柯在上月十八日、世大運前，拜會民進黨秘書長洪耀福時，雙方談的是世大運問題，只是沒想到柯當場提出希望陳建仁不要出席閉幕式，令人傻眼。

「柯曾提盼陳建仁勿出席世大運」

知情人士指出，柯在雙城論壇的言論引發綠營基層反彈，柯才扯出國安會，讓大家一起「背黑鍋」，但府不想上檯面與柯打這個「無聊的戰役」，以免被拖進泥淖裡，「這個暑假，柯都在砲打中央，什麼議題都有，實在不知柯在委屈什麼？」