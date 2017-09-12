終於見到李明哲》李凈瑜：他叫我回台灣就不要再說

2017-09-12

〔記者呂伊萱／綜合報導〕李明哲案昨於中國湖南開庭審理，李明哲當庭「被認罪」，並在庭訊後獲准與前往旁聽的母親郭秀秦與妻子李凈瑜見面。李凈瑜轉述，李明哲在眾人圍觀下對她說「回去台灣就不要再說了」，但李凈瑜強調「我知道他的真心話是什麼」。

李凈瑜：我知道他的真心話是什麼

李凈瑜也哽咽公開她近日在兩手前臂添上的刺青，刺青是斗大的書法字，寫著「李明哲，我以你為榮」，以示對丈夫的支持。

在與家人闊別一七七天後，台灣人權工作者李明哲昨現身中國湖南岳陽市中級法院，李母與李凈瑜均順利出席旁聽庭審，在家人面前，李明哲當庭「被認罪」，對被起訴內容皆不表示異議，法院裁定擇期宣判。

據岳陽台商轉述，庭審結束後，李明哲先與母親見面十多分鐘，李母離開後，再與李凈瑜見面，與家屬會面期間僅一家中國媒體獲准進入拍攝。李凈瑜稍晚接受媒體訪問說，她看到李明哲，心情如餓虎撲羊地直想撲上去；而李明哲在媒體與警察的圍觀下，見著她第一句話就是「回去台灣就不要再說了」。但當李明哲這麼說時，「他的手捏緊我，他的眼睛也在眨」，她心痛地知道「他的真心話是什麼」。李明哲也告訴李凈瑜，從今天起不必再繳房租給婆婆。

李凈瑜向媒體說，她明白進入「法庭」時，「除了眼神，什麼都不能帶」，也早預期李明哲會「被認罪」。言及於此，李凈瑜舉起雙手，露出前幾天才剛刺上的刺青，哽咽地念出「李明哲，我以你為榮」，她說，李明哲也看見刺青了。李凈瑜強調，不管世界如何評價李明哲，身為和李明哲相知相戀二十年的革命夥伴，在她的定義中，李明哲就是「專職人權工作者」。

兩人互寫家書 李凈瑜：以李明哲為榮

據披露，李明哲八月底寫了親筆信給妻子，交代「為了我的順利」，要她配合中國律師安排，並希望妻子能帶來幾本中國出版的書、負擔藥品與日用品的錢等。李凈瑜也在開庭前夕寫了一封信，在信中表達愛意，鼓勵李明哲不要被孤獨擊敗，並表示以李明哲為榮；她也向李明哲強調，她不聘律師，是因為不承認中國「法庭」。