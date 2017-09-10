盼考生別再硬背 測出國文素養

2017-09-10

大考中心︰考試命題依照課綱比例

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審議高中的國語文課綱，其決議也將影響未來大學入學考試。大考中心表示，命題精神是要測驗學生具語文、文學、文化等層面能力，文言文試題強調理解，不再希望考生淪為只憑記憶背誦答題，必須有文義解讀能力，也會混合現代文章，測驗整體國文素養。

教學從賞析著手 培養思辨力

補教國文老師楊墨分析，在大學入學考試中，學測國文的文言文部分約四成五，指考約五成五，文白參雜情況十幾年皆同，作文部分則為白話。他並認為，考試領導教學下，若文言文不考，學生就不會念，而學生其實害怕考試，故才害怕文言，但老師教學就必須從賞析著手，培養思辨力。

楊墨提醒，明年起國文作文將和選擇題分開考，因此學測國文考題會從廿四題增到四十二題，內容肯定加深加廣，文白比例不變情況下，研判題目將成「長題幹、長敘述」，不論是文言或白話的難度都會增加，考生必須加強閱讀能力，不論是文言或白話都須熟讀課本、多做考題來因應。

大考中心副主任黃璀娟表示，考試命題就是依照課綱比例，文言文占比歷年約占四成五到六成五左右，但命題精神絕不是評量學生的記憶背誦能力，著重文意理解。以學測來說，就包含語文理解與應用、文學知識與鑑賞、基本文化素養等測驗目標，近年來「硬考題」已不再。

黃璀娟說，除了文言文，白話文考題則是兼顧學生的整體語文能力，且文言、白話不見得都分開考，近年也有不少題組採文章比較，把文言、白話等文章放在一起。未來則會等到新課綱出爐後，再進行考題修正，目前正研擬有關十二年國教素養導向的命題研究。