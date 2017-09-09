林全讚賴清德 廢掉議員小型工程款

2017-09-09

「比我更省錢的首長」

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨天卸任，在交接典禮上，他推崇新任行政院長賴清德是「清流」、「政治家」，不但在擔任立委時，支持廢掉立委的小型工程補助款，甚至在擔任台南市長時，取消議員小型工程建議配合款，讓他嚇了一跳；他也稱讚賴應該是比他更省錢的首長，提出的每個計畫都不浪費錢。

稱閣揆是人生奇幻之旅

林全除了感謝所有一起打拚的行政團隊，也感謝蔡英文總統給他機會。他形容，「閣揆的工作是人生的一趟奇幻之旅。」林全昨上午正式卸下閣揆職務，總統府昨晚隨即宣布，蔡英文總統敦聘林全出任總統府資政。

林全在交接典禮時，提到他與賴清德認識的過程，指他擔任行政院主計長時就認識賴，那時候他要廢掉立委的小型工程補助款，時任立委的賴清德，在很多場合公開表示支持，當時他就覺得賴真是政治圈清流。

指賴所提計畫都不浪費錢

林全說，後來賴清德到了台南市，又繼續推動這個理念（取消議員小型工程建議配合款），他嚇了一跳，因為中央要推動這個政策雖然艱困，還有機會成功，但地方過去從來沒有成功的案例，賴清德卻做到了。足見賴是非常有理想、有堅持，能推動社會進步、非常好的政治家，期待賴院長一定會比他更有魄力，更有執行力。

林全更笑稱，賴清德應該是比他更省錢的首長，賴清德所提的計畫，每一項都不浪費錢，要求的金額都是合理、可以執行、可以到位的；而且賴在考慮這些計畫時，即使中央已經認為沒問題，賴有時候都還要想想，例如前瞻基礎建設計畫，台南提出的軌道建設，賴清德認為有一部分還有些爭議，還要再想想。因此，只要台南可以提出來的計畫，他都可以同意，因為有品質和信任的保證。

林全也提到一同離任的前國發會主委陳添枝以及前金管會主委李瑞倉。他說，他們拋棄舒適優渥的生活，在他最需要幫忙時伸出援手，對於他們的「阿莎力」，林全感性的說「對你們是一輩子的虧欠」。

監交的副總統陳建仁致詞時則是肯定林全的表現與辛勞，包括從食安、反毒、長照、托育、社會住宅、空污整治，到攸關制度變革的年金改革、司法改革、稅制改革、轉型正義，以及為台灣產業轉型升級奠定基礎的能源改革、五加二產業創新計畫、前瞻基礎建設等，都在林全的堅持下，按部就班轉化為具體的施政計畫。