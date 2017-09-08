內閣總辭 林全自評完成三大使命

2017-09-08

〔記者李欣芳／台北報導〕請辭獲准的行政院長林全昨率所有閣員提出內閣總辭，他主持最後一次行政院院會，總結這一年三個多月以來施政表示，儘管充滿挑戰，甚至遭遇許多批評與誤解，但在所有團隊夥伴無私無我、不畏艱難的努力下，「我們總是不負總統所託，突破重重阻力，並交出有具體成果的成績單。」相信時間可以證明「我們這一年的努力，對未來國家的進步，絕對有歷史上的意義。」

不負總統所託 交出具體成績

林全昨主持最後一次行政院院會，發表以上談話。

林全指出，去年五二○承總統任命組閣，對他來說是非常具有歷史意義的工作，他為全體內閣團隊進行主要三大使命的認定，首先，確保政權移轉平順，無所漏失；其次，將總統的政見一一定錨，朝正確方向推動；第三，確保總統的施政理念、精神與價值觀，能普遍在政務推動過程中展現。

回顧一年三個多月的施政，林全細數政績說，在總體經濟方面，藉由各項提振景氣措施，促使國內消費、投資持續穩定成長，出口動能明顯擴張，去年經濟成長率在五二○接任時被認為不可能保一％，最後經濟成長率增至一．四八％。

林全指出，在重要政策推動方面，完成「五加二產業」創新政策並推動前瞻基礎建設計畫；調升勞工每月基本工資為二萬二千元及每小時時薪一百四十元；修正長照法確保長照基金財源未來幾年不虞匱乏，實施長照計畫2.0落實弱勢保障；完成「電業法」修正實現電業鬆綁，優先開放再生能源等綠電發展；推動新世代反毒策略行動綱領；完成年金改革三法的修正；最近也感謝財政部把各界所詬病的所得稅制問題做了通盤檢討，提出稅改方案。

迫不及待想申請老人卡

林全也對政院團隊表達敬意與謝意，會後並與所有閣員合影留念。

行政院昨也在政院大禮堂為林全舉辦惜別茶會，現場擠滿眾多送別的政院員工。林全感性話別說，「時間到了就是要走，時間不等人」；他也笑說，向太太講，今天之後要申請老人卡，太太說：「這樣太難看了，忍耐一下」，不過，他還是迫不及待想享受老人卡的滋味。

林全並提及，新任院長賴清德是個非常認真、有愛心、溫暖的領導人，「相信他可以做得比我更好」，期待內閣團隊運作得更好，外界的閒言閒語，聽聽就好，大家要看未來。