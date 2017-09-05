林全請辭 賴清德接棒 新政院三長就位

2017-09-05

施俊吉接副閣揆 卓榮泰任秘書長

〔記者鄒景雯、羅添斌／台北報導〕蔡英文總統上任後首次進行內閣全面改組，行政院長林全以「現階段性任務已見規模，為利總統人力佈局之需要」為由，向蔡總統請辭獲准，蔡總統今天將親自召開記者會，正式宣布由台南市長賴清德接任閣揆；同時，副閣揆將由證交所董事長施俊吉出任，以輔佐賴清德的財經專業，新任行政院秘書長則確定由擅於協調的民進黨副秘書長卓榮泰接手，行政院三長先告底定。內閣將在週四院會後進行總辭，週五進行新舊閣揆交接典禮。

國發會、金管會主委 也將異動

國發會主委陳添枝昨說階段性任務已做完，決定返回台大任教，新任人選尚在討論之中。金管會主委也將異動，賴清德日內將儘快展開人事徵詢作業。經濟部長將由代理部長沈榮津真除；這次提出稅改案的財政部長許虞哲則會留任。

施俊吉為台灣大學經濟研究所博士，陳水扁時代曾經擔任金管會主委，民進黨下野後，在智庫期間與蔡總統互動頻繁，去年勝選後，還曾推薦《國家為什麼會失敗》等書給剛當選的蔡總統閱讀。未來他將發揮吃重的拚經濟功能。

屬於謝系的卓榮泰，中興大學法律系畢業，二○○五年曾任行政院秘書長，並曾代理總統府秘書長，對府院黨乃至立院黨政運作，非常熟稔，這次回鍋政院秘書長，被黨內認為是駕輕就熟。

林錫耀卸任政院副院長後，將暫時休息，現任秘書長陳美伶則「另有任用」，將會繼續借重。

內閣週四總辭 週五閣揆交接

林全是在前天蔡總統召開國安會議結束後，向總統提出口頭辭呈，書面辭呈也已送達總統府，總統昨已經予以同意。林全透露，他在六月就已先向蔡總統提出可由新人來接棒。

蔡總統今親自向全民說明延請賴清德組閣的考慮，賴清德明也將在台南市府舉行記者會，向市民報告台南執政成果及北上接任新職理念使命。立院新會期廿二日開議後，賴清德將到立院報告，除將續行明年度的中央政府總預算案，也將接手致力完成林全所提出的稅改方案。