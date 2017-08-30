國民黨再出招 前瞻三讀恐拖到明天

2017-08-30

〔記者楊淳卉、鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕立院本會期第三次臨時會昨繼續不斷電表決「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，民進黨團原預計今天就能完成表決及三讀程序，明接續處理「國民體育法修正草案」，不過，國民黨昨加碼對每次表決再提復議，以「每案表決八次」拖延議事，民進黨團書記長李俊俋表示，前瞻預算恐要拖到明天下午才能表決完畢。臨時會能否處理國體法要視前瞻預算處理情形。

能否處理國體法 視前瞻進度

李俊俋表示，為了要處理國體法修正草案，民進黨團會全力把前瞻預算表決案趕完，「每天都要挑燈夜戰」，院會也會配合，盡量縮短休息時間，若國體法無法三讀，國民黨要承擔後果；立法院長蘇嘉全則決定一路飆到底，廿四小時完全不休息進行表決，看能否如期審查到國體法。

國民黨立委則多次聚集議場主席台前，以自備的麥克風發言、舉牌喊口號干擾議事。國民黨立委賴士葆發言時，指責蘇嘉全、立院副院長蔡其昌變成民進黨團總召柯建銘的小弟，但賴卻口誤，把蘇嘉全說成前行政院長「蘇貞昌」。

國民黨團總召林德福表示，民進黨為通過前瞻計畫預算，扭曲「立法院職權行使法」等精神及原則；黨團書記長林為洲也說，蘇嘉全及蔡其昌違法表決，違反議事中立原則，黨團不認同兩人所主持會議的效力，已前往台北地檢署對蘇提出瀆職告訴。國民黨團並以提出散會動議，提案變更議程改審國體法、提案清點人數等方式杯葛。民進黨立委批國民黨立委不懂議事規則、作秀，並提案通過不再處理散會動議。

蔡其昌說明，院會已通過開會時間至討論事項第一案（前瞻預算案）、第二案（國體法修正草案）審議結束，且早在上週五確認議程，不再處理變更議程的提案。

國民黨立委 禁食50小時抗議

為抗議民進黨強勢進行表決，國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗於昨晚七時宣布在立院群賢樓展開五十小時的禁食活動，立委廖國棟、黃昭順、陳雪生也加入靜坐行列，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權及郝龍斌均赴立院探視慰問。