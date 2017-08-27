福五改搭Falcon9火箭發射…經濟艙價搭上頭等艙 福氣啦

2017-08-27

〔記者譚偉晟、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕我國首顆自製的福衛五號成功升空，福五原本是要交由Falcon 1e火箭來搭載，但後來Falcon 1e終止研發，改搭較大較貴的Falcon9火箭，也就是只花兩千三百萬美元，就得到要價六千兩百萬美元的「服務」，等於付經濟艙票價就坐到豪華頭等艙機位！

外電報導指出，福衛五號重量只有一○四七磅（約四七六公斤），屬迷你型衛星，只佔Falcon9火箭總承載重量的五十分之一，等於坐到了豪華頭等艙的機位。這趟發射任務對美國太空探索技術公司（SpaceX）來說，可說是不敷成本！

此外，由於SpaceX對於衛星發射不斷延期，也需賠償。國研院太空中心副主任余憲政表示，福衛五號延期逾八個月，依據合約內容，SpaceX需賠償扣稅後一成的費用，大約是兩百一十萬美元。

福衛五號已成功回傳穩定訊號，顯示衛星已經在太空中正常運作。太空中心表示，衛星目前操作一切正常，預計在兩週後回傳第一張照片，展示台灣領先的CMOS光學遙測技術。

擔任過福衛一號（前稱華衛一號）副計畫主持人的張明沅表示，他當初是美國TRW公司駐台代表，負責協助台灣發展福衛一號，不但參與新竹廠房的設計，還派給每位參與的台灣學員一位導師，台灣科研人員可說是從頭學起，能走到福衛五號，進步很多。

張明沅說，面對中國的杯葛，台灣有許多東西買不到，像是一些商業用途的影像。此外，通訊方面若要避免被中國干擾，台灣也要自己做，發展衛星對台灣的國防自衛能力有其作用。